有錢人買豪宅縮水10.5坪！專家揭內幕：限貸令建商自救主打「小而美」

央行限貸令使高總價不動產市場明顯降溫，今年台北市總價逾7千萬豪宅不僅交易量「腰斬」，平均成績面積也年減10.5坪。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，建商在限貸令下，推出「小而美」的迷你豪宅，降低總價自救，故造就此番情景。

實價登錄顯示，台北市總價逾7千萬元預售豪宅，今年截至10月僅成交162件，年減50.8%，平均總價約1.1億、年減10.8%，平均單價167.4萬/坪、年微增0.2%，平均成交坪數80坪、年減11.6%，相當於少了10坪。

台北市豪宅近5年房價、成交量、坪數變化。（圖／住商機構提供）

限貸令重擊豪宅市場 一線建商也開始推小豪宅

賴志昶指出，限貸令、信用管制下，買氣持續低落，高資產族群對景氣波動敏感度高，使得台北豪宅市場同樣陷入寒流。「高總價產品的市場池子本來就有限，一旦大環境風向轉變，交易量縮減的速度會比一般住宅更快。」

他指出，即使是以品牌形象著稱的一線建商，也開始轉向「小而美」壓低總價帶，藉此吸引更廣泛的買方族群，低總價策略奏效，讓平均單價仍維持一定水準，顯示建商對售價底線仍相對堅持。

徐佳馨：明年景氣不明 買豪宅應自住避投資

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前銀行限貸持續收緊，加上房貸利率位於高檔，豪宅等高總價物件的持有成本將越來越吃重。「在買氣放緩、房價盤整的環境下，就算是財力雄厚的購屋族，負擔壓力也比過往顯著。」

她說，這種「以空間換總價」的策略，讓豪宅市場逐漸出現「迷你豪宅」的新供給型態外觀、材質與公設仍延續豪宅規格，但室內坪數更精實，以增加市場流通性。

最後，徐佳馨也提醒，明年景氣前景未定，若轉弱難免導致豪宅持有者面臨財務壓力，因此購買豪宅仍需抱持長線心態，尤其要釐清自住、保值或配置資產的目標，以免在市場波動中承受不必要風險。

