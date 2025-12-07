「有錢人都已經跑光了」 川普長子：川普可能放棄調停烏克蘭戰爭

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普長子小唐納．川普(Donald Trump Jr.)聲稱，川普可能會放棄調停烏克蘭戰爭，因為烏克蘭「腐敗的」富豪已經逃離家園，只留下「他們認為是農民階級的人」在作戰。

英國「衛報」7日報導，小唐納在川普政府中並無正式職務，卻是「讓美國再次偉大」(MAGA)運動中的核心人物。值此川普的談判團隊向基輔施壓要求割讓領土之際，他的介入反映了部分川普團隊對烏克蘭政府的反感。

小唐納在一場中東會議中表示，烏克蘭總統澤倫斯基正在延長戰爭，因為他知道一旦戰爭結束，他絕對不可能在選舉中獲勝。他說，澤倫斯基在左派中幾乎被奉為神，但他認為烏克蘭比俄羅斯更腐敗。

小唐納也猛烈抨擊歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)，指稱歐洲的制裁並未奏效，因為它們只是推升油價，讓俄羅斯得以支付其戰爭開支。他形容歐洲的作法是：「我們就這樣等著俄羅斯破產—這根本稱不上是一個計畫。」

他說，在2022年競選活動中接觸選民時，只遇過3個人認為烏克蘭戰爭是前十大重要議題。他表示，委內瑞拉船隻將類鴉片強效止痛劑「芬太尼」運入美國的風險，「遠比烏克蘭或俄羅斯發生的任何事更明顯，而且迫在眉睫」。

小唐納還聲稱，他今年夏天某一天曾在摩納哥發現，布加迪(Bugatti)、法拉利(Ferrari)之類的超跑中，有50％掛著烏克蘭車牌。他問道：「你認為那些是在烏克蘭賺來的嗎？」但他並未提出證據。

他說：「我們都聽到那些傳聞，當我們看到摩納哥的車牌每一個都是烏克蘭…有錢人跑了，他們留下他們認為屬於農民階級的人去打仗。沒有任何停戰的誘因，因為只要金流持續、他們可以繼續偷、而且沒有人在審計，就沒有理由去追求和平。」

當被問到他的父親川普是否可能乾脆撒手不管時，小唐納表示，也許會，還說川普是政壇上最難預測的人之一。他發誓美國將不再當「拿著支票本的白癡」(the idiot with the chequebook)。

