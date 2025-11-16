有錢人都有1低調特徵 網紅作家驚：多次捐款千萬
不少人以為，有錢人一定是名牌包不離身，打扮華麗，但實際情況可能完全相反，網紅作家黃大米指出，她身邊的朋友觀察到，許多真正資產雄厚的人，日常穿著都非常樸素，有人每天只穿公司發的 Polo衫；有人一次捐款千萬元，但外出時手上僅提著環保購物袋，看起來就像普通人一樣，讓她感嘆真正的富有，往往無法從外表判斷。
黃大米近日於臉書發文指出，身邊的朋友發現，許多真正在資產上頗具規模的人，日常打扮卻非常樸素，如公司裡擁有多間房產的大哥，每天幾乎只穿公司發的Polo衫；另一位在基金會工作的朋友也觀察到，多次捐款上千萬元的阿姨，平常穿得就像去市場買菜一樣，手上提著環保購物袋，讓她聽完直呼，真正的有錢人，外表根本無法看出來。
黃大米笑說，Polo衫和環保購物袋才是有錢人「帶財的吉祥物」，真正的有錢人往往不會刻意炫耀外在，反而是許多看起來光鮮亮麗的人，實際上財力未必像表面那麼雄厚。
貼文一出，立刻引發熱議，不少人也認同低調樸實的生活方式，認為有錢人不一定靠打扮顯擺，而是懂得看場合、看需求，生活中注重實用與自在，網友紛紛留言，「有錢人的錢包可能只是橡皮筋綁著」、「外表無法判斷一個人的財力，心理富足、善良才是真正的富有」、「購物袋才是真正的百寶袋」。
其他人也在看
穿著超樸實！阿姨一次捐千萬 網揭有錢人共同點
穿著超樸實！阿姨一次捐千萬 網揭有錢人共同點EBC東森新聞 ・ 1 天前
一次就捐1000萬！有錢阿姨「穿得像要去買菜」 一票網認同：看不出來
有錢人平常會全身穿滿名牌、戴滿首飾嗎？作家黃大米說，有一個朋友說，很多一次捐款1000萬、2000萬的阿姨，穿得都很像要去買菜一樣，也讓她覺得，真正的有錢人外表都看不出來，很多網友也認同，說真正有錢的人，外表都很低調。鏡報 ・ 1 天前
文雅畜牧場又偷賣4萬顆毒雞蛋！衛福部宣布：擴大後市場抽驗
彰化文雅畜牧場遭移動管制，竟仍非法賣出4萬顆違規蛋。台中梧棲區龍忠蛋行被發現11月9日曾向文雅畜牧場進貨約4000台斤籃蛋，蛋行老闆說「畜牧場稱檢驗合格才去載蛋」。對此，衛福部長石崇良今（16）日表示，下週開始擴大後市場抽驗，查到哪、驗到哪、公布到哪。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
三星、現代汽車未來5年共將在韓投資12.5兆元
（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國三星集團及現代汽車今天宣布未來5年對韓國國內的投資計畫，三星將投資450兆韓元、現代汽車125.2兆韓元，合計575.2兆韓元（約新台幣12.5兆元），用於人工智慧及綠氫等業務。中央社 ・ 3 小時前
一次就捐2000萬！阿姨現身「穿得像買菜」 她揭真正有錢人的共同點
外表是否能看出一個人的財富？作家黃大米近日在臉書分享朋友們的觀察，引起網路熱議。有企業前輩擁有多間房產，日常卻只穿公司Polo衫；也有阿姨一次捐款高達1000萬、2000萬元，領感謝狀時仍以環保購物袋搭配輕便服裝現身，完全看不出財力。讓黃大米聽聞後笑稱，或許低調的穿著才是真正的「帶財吉祥物」應該要去買一下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
〈車壇大小事〉全新年式BMW X1 M SPORT 豪華運動休旅 進化登場
記者莊玟玥∕台北報導 BMW總代理汎德正式發表全新年式X1 M Sport運動休旅，…中華日報 ・ 1 天前
台灣3%都是百萬富翁！網友揭：有錢人其實穿得最低調
瑞銀集團最新報告顯示，台灣百萬富豪數量達76萬人，全球排名第15，相當於每100位台灣人中就有3人是百萬富翁。網紅作家黃大米在社群平台分享朋友觀察到的真實富人形象，指出許多真正有錢的人外表往往低調簡樸，與大眾想像中的奢華形象截然不同。中天新聞網 ・ 8 小時前
有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調
黃大米日前在臉書發文分享，她的朋友說，公司裡有好幾間房子的大哥，平常都只穿公司發的 Polo 衫。而另一名在基金會工作的朋友說，很多一次捐款一、兩千萬元的阿姨，來領感謝狀時都穿得像要去買菜一樣，手上拿著環保購物袋。黃大米表示，她聽完後笑說「Polo 衫跟環保購物袋，...CTWANT ・ 1 天前
日本車展/驅動大未來 2025 日本東京移動展 SUZUKI篇
SUZUKISUZUKI依舊帶來非常精彩的產品陣容，除了全新二輪概念車、輔具、物流車等等，當然也有極有可能將引進國內的純電K-Car以及即將引進國內的e-Vitara，在本屆的JMS的展演內容相當的完整。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟EBC東森新聞 ・ 1 天前
不是網紅！28歲女靠1工作「年賺775萬」 生活比名媛還精彩
許多人夢想年輕時就能財務自由，提早退休、環遊世界。然而，美國一名28歲女子的生活，卻遠超大多數人的想像。她在閒暇時搭乘私人飛機前往波多黎各、杜拜、馬爾地夫，甚至登上超豪華遊艇遊歷歐洲。令人吃驚的是，她既非名媛，也不是網紅，而是普通人，她職業竟是億萬富豪家庭的私人保母，年薪高達15萬至25萬美元（約新台幣465萬至775萬元）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
12生肖本周運勢 屬鼠者愛情事業兩得意、屬豬者偏財運爆發
本周事業運前三名：1.豬工作：本周運勢興旺，為第一名。工作上有貴人出現幫忙，老闆很看重你，把握難得的契機，努力表現就對了。2.鼠工作：本周運勢終於回穩，為第二名。你的專業才華一點一滴受到重視，日積月累的經驗，前途越加光明。3.牛工作：本周運勢挺旺，為第三名。以...CTWANT ・ 12 小時前
行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險 台灣標檢局同步示警
根據CPSC公告，Belkin推出的「行動電源和無線充電支架」部分商品，其鋰離電池可能會因使用過熱，對消費者造成火災和燒傷危險。目前公司已收到1件，美國境內的火災事故報告，以及15件國際事故報告；在美國境外，已通報2件輕微燒傷事故和共37,765美元（約新台幣115萬元）的財產...CTWANT ・ 1 天前
「櫻田百貨」華麗轉身！台中OKU Hotel歐酷酒店開幕
台中舊城區迎來全新亮點！前身為歷史悠久「櫻田百貨大樓」的OKU Hotel歐酷酒店，今（15）日正式開幕。這座承載台中人集體記憶的建築，在歷史紋理與設計語彙的交織下，轉化為融合舊城底蘊與當代美學的精品旅店，成為台中舊城再生的代表性地標。中時財經即時 ・ 1 天前
市面又查出芬普尼蛋 石崇良：擴大查驗
彰化文雅牧場查出芬普尼超標的毒雞蛋，已被查封卻又利用機會偷偷賣給台中的蛋行，使得毒雞蛋又出現在市面上。對此，衛福部長石崇良今天(16日)表示，畜牧場的部分由農業部來查明，而後面蛋行部分則已請台中市衛生局去查明為何問題雞蛋還會上架。同時，石崇良表示，衛福部也會擴大查驗。 衛福部長石崇良：『(原音)因為有發現到台中案例後，就像我之前提到我們查到哪裡就驗到哪裡，驗到哪裡就公布到哪裡，既然有發生這樣情形，我們會加強抽驗件數，確保市場上不再有類似情形再發生(確定會擴大嗎？)會擴大。』(編輯：沈鎮江)中央廣播電台 ・ 5 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 5 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前