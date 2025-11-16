有錢人都有1低調特徵 網紅作家驚：多次捐款千萬

不少人以為，有錢人一定是名牌包不離身，打扮華麗，但實際情況可能完全相反，網紅作家黃大米指出，她身邊的朋友觀察到，許多真正資產雄厚的人，日常穿著都非常樸素，有人每天只穿公司發的 Polo衫；有人一次捐款千萬元，但外出時手上僅提著環保購物袋，看起來就像普通人一樣，讓她感嘆真正的富有，往往無法從外表判斷。

黃大米近日於臉書發文指出，身邊的朋友發現，許多真正在資產上頗具規模的人，日常打扮卻非常樸素，如公司裡擁有多間房產的大哥，每天幾乎只穿公司發的Polo衫；另一位在基金會工作的朋友也觀察到，多次捐款上千萬元的阿姨，平常穿得就像去市場買菜一樣，手上提著環保購物袋，讓她聽完直呼，真正的有錢人，外表根本無法看出來。

黃大米笑說，Polo衫和環保購物袋才是有錢人「帶財的吉祥物」，真正的有錢人往往不會刻意炫耀外在，反而是許多看起來光鮮亮麗的人，實際上財力未必像表面那麼雄厚。

貼文一出，立刻引發熱議，不少人也認同低調樸實的生活方式，認為有錢人不一定靠打扮顯擺，而是懂得看場合、看需求，生活中注重實用與自在，網友紛紛留言，「有錢人的錢包可能只是橡皮筋綁著」、「外表無法判斷一個人的財力，心理富足、善良才是真正的富有」、「購物袋才是真正的百寶袋」。

