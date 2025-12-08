有錢人都跑光了！川普長子「揭1事」警告：川普恐棄烏克蘭

國際中心／李紹宏報導

美國前總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）近日聲稱，若烏克蘭持續腐敗、國內富豪紛紛外逃，川普可能會放棄介入調停俄烏戰爭。他的言論正值川普團隊向基輔施壓、要求接受領土交換之際，也凸顯了川普陣營部分核心人士對烏克蘭政府的深度不信任。

美國總統川普長子小唐納．川普（右）聲稱，川普可能會放棄調停烏克蘭戰爭。（圖／資料照）

英國《衛報》昨（7）日報導，小唐納雖未在川普政府擔任正式職務，卻是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的重要推手。他日前在一場中東論壇中批評烏克蘭總統澤倫斯基，指其延長戰爭是為維持政治地位，並宣稱烏克蘭的腐敗程度「甚至高於俄羅斯」。

他同時抨擊歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），聲稱歐洲對俄羅斯的制裁反而推升油價，使莫斯科得以持續支付戰爭費用，嘲諷歐洲的策略「根本稱不上計畫」。

小唐納也提到，他在2022年競選活動中接觸的選民幾乎不把俄烏戰爭列為重大議題，認為美國面臨的芬太尼走私威脅比歐洲戰局更迫切。他並聲稱，今年夏天在摩納哥看到大量布加迪、法拉利等超跑掛著烏克蘭車牌，暗指烏克蘭富豪已經逃離，留下「他們視為農民階級的人」在前線作戰，但未提供任何證據。因此批評，只要金流不斷、缺乏審計，烏克蘭精英就沒有追求停火的動機。

烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

至於川普是否可能完全放手不管俄烏戰爭？小唐納回應「也許會」，並稱川普是政壇中最難預測的人之一，也強調美國不會再當「拿著支票本的白癡」。

