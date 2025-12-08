「有錢人都逃了」川普長子批烏克蘭腐敗 美國可能撒手不管

2025年1月20日，川普長子小唐納川普出席父親的總統就職典禮。路透社



美國總統川普長子小唐納川普，週日（7日）在中東一場論壇中表示，川普可能完全對烏克蘭撒手不管，因為美國人民已經早就厭倦當個發放空白支票的人，放棄烏克蘭是個「常識」。

在他漫長的責罵中，小唐納川普聲稱烏克蘭比俄國更腐敗，有錢人都逃了，暗示美國的援助都被烏克蘭有錢人拿去海外享用，美國自然沒有理由繼續援助烏克蘭。

小唐納川普說，歐洲對付俄國的計畫只是「我們等著讓他們破產」，而歐洲的行為是讓油價繼續上漲，撐住了俄國經濟，「這根本不是個計畫」。

他聲稱，在他今年夏季造訪歐洲富豪雲集的國家摩納哥時，路上超級跑車的車牌有一半都是烏克蘭的，「你以為這是他們自己從烏克蘭賺來的嗎？」

他進一步聲稱，這個現象印證了一個傳言，就是每張豪華跑車車牌的背後，都是一個逃出烏克蘭的菁英富豪，烏克蘭現在只派「農奴」上戰場。

小唐納川普指控，烏克蘭總統澤倫斯基也不想結束戰爭，因為他知道戰爭結束後他就選不上了。

被問到他的父親、美國總統川普是否就會直接離場，不再調停俄烏停戰，小唐納川普說：「他有可能，不過他是政治上最難以預料的人。」

小唐納川普強調，無論如何，美國都不會繼續當「拿著支票簿的蠢蛋」。他說，2022年俄烏戰爭爆發那年，他在選戰巡迴中問了好多選民，只有3個人表示關心烏克蘭戰爭問題。他認為美國民心早就厭倦烏克蘭，如果美國從俄烏戰爭離場，外界雖然指控這非常「駭人聽聞」，但這其實是「常識」。

