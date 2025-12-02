有錢人都這樣買豪宅？陶朱隱園降價引發買盤觀望，專家揭密背後策略

被視為台北豪宅象徵的「陶朱隱園」，近期傳出降價求售消息，在房地產圈投下一顆震撼彈。不只是單一建案的市場調整，背後牽動的豪宅定價邏輯、富豪買盤動向，甚至跨足到企業股權布局，已成為產業內高度關注的焦點。本集《下班去你家》由主持人雪寶與最狂投資客帥過頭以及房產專家朱哥帶你釐清。



「著名豪宅」仍賣不動？外觀、風水與隱私成隱憂

被譽為世界十大名宅之一的陶朱隱園，外型建築概念獨特。過去亞太會館所在地，如今轉型為超高端住宅，本應吸引金字塔頂端買家，卻始終銷售冷淡。房產專家朱哥指出，問題不只是外觀太前衛，更牽涉到亞洲買家深層的風水偏好，我們正常都喜歡方方正正、四平八穩的房子，他分析，陶朱隱園外觀曲線大量突出、凹入，看似藝術，卻被視為「不實在」；加上底層懸空的結構，在風水上象徵「無根」，讓不少有錢人卻步，最狂投資客帥過頭也指出，富豪還有另一層面顧慮到住家隱私。陶朱隱園周邊高樓林立，對追求安全與隱蔽性的富豪而言，居家生活被周遭大樓看透，是難以妥協的硬傷。

豪宅市場換風向？信義區 300 萬天花板可能鬆動

陶朱隱園的價格下修，已被市場視為豪宅行情的前兆，房產界憂心，台北信義計畫區目前約 300 萬元／坪 的豪宅天花板，可能因此被迫下調至 250 萬元／坪，若此趨勢成真，將重新改寫豪宅價格版圖。不過，也有業內人士指出，這對一群人來說反而是天上掉下來的機會——口袋深、資金靈活的企業大老闆們，他們過去把大量現金投入股市，就是等待房價出現鬆動的時機，如今豪宅開始調整價格，正好可能成為下一波豪宅併購潮的起點。



