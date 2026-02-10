有錢人！高金素梅陽明山豪宅遭搜索 2022年才剛花6500萬元購入

高金素梅位於陽明山豪宅價值6500萬，2022年才剛購入。（圖／鏡新聞提供）

由演藝圈跨入政壇的無黨籍立委高金素梅，自2002年起連任7連霸立法委員至今，檢調今天（10日）上午至其陽明山住處和國會辦公室進行搜索，指她疑涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件。《鏡報》查閱高金素梅的財產申報資料，發現她在2022年才剛剛購入位於陽明山的豪宅，價值高達6500萬元，不僅如此，她在台中市和平區還申報有3筆土地、2筆建物，價值508萬餘元。

查閱高金素梅最近一次申報的財產申報資料，她在2024年時申報有4筆土地、7筆建物，其中，位於陽明山、也就是台北市士林區華岡段三小段的不動產，是剛剛在2022年7月8日斥資購入，價值高達6500萬。

另根據《知新聞》報導，經查詢該豪宅的地籍謄本資料，高金素梅買屋時並未貸款，全以現金支付，顯示她的財力驚人。

高金素梅位於陽明山菁山路的豪宅，價值高達6500萬元。（圖／鏡新聞提供）

除了台北的豪宅之外，在2020年到2021年之間，高金素梅尚有位於台中市和平區南勢段、和平區崑崙段的不動產，2間房子取得方式皆為「贈與」，取得價低於市場行情，其房地總價值為508萬8055元。

此外，高金素梅2021年購得1輛TOYOTA汽車，價值60萬元，以及2023年買入1輛KIA汽車，價值54萬5千元；存款部份，則有67萬5194元。

至於債務方面，高金素梅申報1筆，僅有車貸18萬3338元。



