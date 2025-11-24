有錢卻是乞丐命？收藏千萬名酒不捨喝，病了才用棉花棒嚐味…人生沒那麼多以後：享受吧！因為你值得





有個非常有錢的朋友，平常最大的興趣就是收藏威士忌。不是一般的那種，是一瓶上百萬的那種，他收藏的量加起來少說也有幾千萬吧。

但每次買回來之後，他就把酒瓶擦得亮晶晶的，偶爾拿起來看看、摸摸、拍拍，然後又小心翼翼地放回去，就是捨不得喝，畢竟很多都只有這麼一瓶。

直到病倒了，他才跟女兒說有一個小小的心願，想看看、聞一聞那瓶他最珍惜、最想喝、卻一直沒喝的威士忌，能請女兒用棉花棒沾一點威士忌，輕輕放在他的鼻前，讓他聞聞那個味道，放在他的唇間，嚐嚐味道……

把酒瓶擦得亮晶晶，卻捨不得喝

這個故事是一位長輩朋友告訴我的。

就這樣過了好多年，他收藏的威士忌越來越多，價值也越來越高。

50後的財富，從省1杯咖啡起步！名嘴狄志為7招攢「老本」：存ETF讓股息養你、月配息保單像買小套

棉花棒沾點威士忌，聞聞、嚐嚐味道

直到有一天，他突然病倒了，病情惡化得非常快。

在他快不行的時候，他跟女兒說有一個小小的心願。女兒問他是什麼，他說想看看、聞一聞那瓶他最珍惜、最想喝、卻一直沒喝的威士忌。

女兒照做了，但那時他已經不能喝酒，只能請女兒用棉花棒沾一點威士忌，輕輕放在他的鼻前，讓他聞聞那個味道，放在他的唇間，嚐嚐味道。

朋友去醫院探望的時候看到這一幕，心裡非常難過。

他想：「為什麼以前身體還好好的時候不喝呢？為什麼有能力享受的時候不讓自己快樂一點呢？」

有錢卻乞丐命

那位朋友後來也感觸很深，他說自己過去有錢卻是乞丐命，很多事情都太節省、太拘謹，總覺得「以後再說」、「以後再享受」，結果那個「以後」有時候就真的來不及了。

我們認真生活、努力賺錢、為家人付出、為未來打拚，但有時候也該問問自己——我有沒有真的對自己好一點？

可以享受的時候就去享受吧。 別總覺得要留著給別人、等到更好的時候、或怕浪費。 人生沒有那麼多「以後」，有能力、有時間，就該讓自己過得舒服一點，因為你值得。

