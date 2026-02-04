「有錢又怎樣」張忠謀坐輪椅現身遭酸 許美華曝背後真相反轟：完全不該被消費

台積電創辦人張忠謀因坐輪椅現身餐敘遭酸民惡意解讀。（翻攝自Threads）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台，久未公開露面的台積電創辦人張忠謀，因椎間盤突出手術，坐輪椅現身餐敘，卻遭酸民狠酸「家財萬貫那又怎樣？」引發爭議。對此，反紫光奇遊團成員許美華則痛批，「真的無聊無知到可笑的地步」，並強調張忠謀在全球半導體產業的歷史地位無可取代。

科技巨擘餐敘張忠謀坐輪椅現身被酸？

張忠謀近來鮮少公開露面，日前特地出席黃仁勳返台的餐敘，展現2位科技巨擘的深厚情誼，但張忠謀因坐輪椅現身，被酸民在Threads轉發，「當你94歲，像張忠謀一樣，坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時，那又怎樣？」貼文一曝光，隨即掀起輿論爭議，大票網友對該酸民說法不認同，認為94歲坐輪椅屬正常現象，不少人強調，張忠謀對台灣經濟及科技的貢獻無可抹滅，完全不該被這樣消費。

對此，反紫光奇遊團成員許美華也轉發貼文，直言張忠謀近期是因椎間盤突出動手術，才需要以輪椅代步，痛批發文者拿長者病中模樣來包裝「人生體悟」，實在荒謬又失禮，也特別引用《晶片戰爭》作者克里斯．米勒對張忠謀的評價，「在科技業半導體甚至全世界的產業界，張忠謀是那個價值最被低估的領袖人物」。

許美華直言，若沒有張忠謀，世界半導體發展與台灣今日的晶片產業版圖，恐怕完全不是現在的樣子，最後也強調「像張忠謀那樣的人生經歷和成就，我只能仰望了」，認為該網友「真的無聊無知到可笑的地步」。

