有錢可用最重要！藍白推逾700億預算優先審查 盧秀燕：立法院的好意「盼行政院趕快接受」

今年度政府總預算仍在國會卡關，立法院藍白黨團共同提案讓TPASS在內的民生及新興計畫先行審查，第一波共38項、金額約718億可望預先動支。台中市長盧秀燕今（23）日受訪時強調，有錢可用最重要，既然立法院有好意通過，盼行政院趕快接受！

台中市長盧秀燕今（23）日受訪時強調，有錢可用最重要，既然立法院有好意通過，盼行政院趕快接受！（圖／市府提供）

盧秀燕今日表示「預算不要嫌少，有錢可用更重要！」並呼籲，既然立法院有誠意提出700多億新興預算要通過，這裡面包括很多民眾關心的TPASS經費、社會扶助、社會弱勢照顧、教育及交通等預算，不是小數目，既然立法院好意要通過這個預算，希望行政院趕快接受。

盧秀燕強調，尤其TPASS對於全國民眾的交通服務都適用，盼讓這樣的預算能夠上路，下放到地方照顧全國百姓。

