有錢就是任性！吊車大王參加競標 29.1萬搶「4個數字」認：真的好貴

娛樂中心／羅欣怡報導

吊車大王花了29萬1000元得標車牌。（圖／翻攝自臉書）

「竹北吊車大王」胡漢龑，年收入高達30億，擁有4個老婆、14名子女的生活，每每造成討論話題。愛車成痴的他，去年不是在買車，就是在買車的路上，不手軟的買下千萬邁巴赫休旅車，羨煞不少網友。對車牌號碼「8888」情有獨鍾的他，這次花了29萬1000元競標，替愛車掛牌。

胡漢龑的小羅浮宮地下室停放的都是他的心頭肉，最為外人所知的就是被貼上東北大花的藍寶堅尼，也時常陪著他出現在各個場合以及超跑車聚。其他像是保時捷、麥拉倫、賓利等豪車也都已經停滿地下室的停車場。

吊車大王的愛車車牌都是「8」的連續號。（圖／翻攝自臉書）

胡漢龑透露，有些車輛並不是他本人持有，而是老婆或小孩在使用，但只要看到車牌有「8」連號的車都是屬於他所有。日前他下訂的福斯電動四輪廂型車完成貼膜入庫，銀色加上桃紅的配色相當搶眼。

吊車大王開新車參加新竹縣消防局的捐車儀式，現場再加碼。（圖／翻攝自臉書）

近日他也表示，「開心、開心、開心，新春第一炮花了29 萬1000元，標了第一張電動車牌8888」，替新車拿到了身分證，也直呼「好貴啊！」樂於做公益的他，當天也開新車參加新竹縣消防局參加贈車典禮，除了再度捐贈一台RAV4四輪傳動給新竹縣消防局第二大隊當勘災車外，也承諾再贈送一台RAV4四輪傳動的救災車，給即將成立的第四大隊當賀禮。

