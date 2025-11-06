有錢就是任性！「同事被動收入8萬」絕不加班，網：已經很上進
休假是勞工的基本權益！一名男網友分享自己同事每月有8萬元被動收入，上班只是做自己喜歡的事，每天準時上下班、有事就請假，完全不在乎其他同事眼光，文章一出網友紛紛留言力挺：人家有底氣啊！
一名男網友在Dcard發文表示，他的同事從十幾歲就開始投資，如今才三十多歲，每月就有被動收入8萬多元，但工作薪水仍是基本底薪。由於完全沒有經濟壓力，這位同事對公司依法給予的各類休假包含特休、家庭照顧假、病假、事假，都是休好休滿，每次有事就請假，完全不在意其他同事是否方便。
原PO在Dcard苦笑表示，同事出來上班純粹為了維持身體健康，遇到老闆要求加班或假日出勤時，全都直接拒絕，讓他直呼，「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通」，因為對方永遠準時上下班、不加班，遇事也直接請假，讓他感到困擾。
底下網友一面倒，力挺該名同事說到：「人家有底氣啊，如果是你也會這樣吧」、「拿基本工資還要要求加班？太誇張了」、「很正常吧！又沒違法是在靠X什麼，管好自己就好」、「基本薪資、有合法請假都已經很禮貌了好嗎？他又沒有曠職或遲到早退」、「人家被動8萬屌打，肯出來上班已經很上進了」。也有網友指出，原PO應該要向公司反映人力不足，而不是抱怨同事請假，並認為「就基本工資還要要求什麼？他還願意上班就該感謝了，不如去打零工還更自由」。
整起事件引發熱議，不少人認為這名同事並沒有做錯事，反而是在「依法工作、理性生活」，只是多數人習慣了以「拼命工作」衡量責任感，才會覺得格格不入。也有人感嘆，真正該檢討的不是請假的人，畢竟有能力選擇自己生活步調，或許正是現代人最羨慕的底氣。
