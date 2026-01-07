有錢就是任性！這群「乾媽」狂撒幣救樂壇 音樂串流平台營收全靠她
財經中心／師瑞德報導
亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流平台 KKBOX，今日正式揭曉 2025 年度音樂榜單與趨勢觀察報告。這份重量級報告基於平台全年度累積的百億次聆聽大數據、超過千筆的深度用戶調查，並交叉比對四大語系榜單、影視合作數據及搜尋關鍵字，精準描繪出過去一年的聽歌版圖。
回顧 2025 年，台灣音樂市場展現出前所未有的流動性與細緻化：視覺與聽覺的界線越發模糊，「看劇聽歌」成為主流；語言隔閡在 Z 世代耳中幾乎消失；「粉絲經濟」對排行榜的宰制力達到新高；而音樂的功能性：為了睡眠、工作或通勤而聽，也正式成為現代人的生活剛需。
以下為 KKBOX 歸納出的 2025 年四大關鍵音樂趨勢：
趨勢一：視覺主導聽覺！影視動畫成「爆款製造機」 年聽量破 2 億大關
音樂不再只是聽覺的享受，更成為視覺內容的強大延伸。KKBOX 數據顯示，影視作品已成為聽眾發掘新歌的最主要管道，高達 42.6% 的用戶表示是透過追劇、看動畫或電影接觸到新音樂。在所有音樂類型中，「影視原聲帶」的佔比更是高達 36.4%，僅次於流行音樂，穩居第二大類。2025 年全年度影視相關歌曲的總聆聽次數更一舉突破 2 億次大關，較前一年大幅成長 1,500 萬次，顯示「以劇帶歌」的行銷模式已臻成熟。
這股趨勢在「日語榜單」表現最為驚人。年度前 10 名中，竟有高達 7 首源自影視動畫，前 6 名更由動漫歌曲全數包辦！包括《我獨自升級第二季－起於闇影－》、《膽大黨》、《藥師少女的獨語》等超人氣動畫片頭曲，以及《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《鬼滅之刃 無限城篇》的主題曲，皆展現了二次元文化的強大宰制力。歌姬 LiSA 更是憑藉這些合作，三度問鼎日語年度單曲冠軍。此外，日劇《玻璃之心》的熱播，也讓劇中虛擬樂團的專輯《Glass Heart》大受歡迎，竟有 9 首歌同時殺入百大榜單。
韓語與華語市場同樣由影視領軍。年度現象級動畫電影《Kpop 獵魔女團》不僅席捲全球，更在 KKBOX 韓語百大單曲中強勢搶下 10 席，冠亞軍單曲〈Golden〉與〈Soda Pop〉皆出自於此。華語方面，年初爆紅的甜寵劇《難哄》直接帶動五月天〈任性〉、汪蘇瀧〈像晴天像雨天〉等 10 首相關歌曲攻佔百大榜單；綜藝節目《天賜的聲音》第 6 季也憑藉高話題性的改編 Live 版本，成功將 4 首歌曲推上年度排行。
趨勢二：語言邊界消失！「跨語系聆聽」成 Z 世代標配
2025 年是音樂「全球化」最徹底的一年。數據發現，台灣聽眾的耳界極度開闊，平均每位用戶一個月內會聆聽 3 到 4 種不同語系的歌曲，甚至每 4 人中就有 1 人涉獵 5 種以上的語言。這種跨語系趨勢在 24 歲以下的年輕族群中尤為明顯，超過 35% 的年輕人傾向聆聽非華語音樂，顯示新生代在切換語言頻道時展現了極高的彈性。
產業界也敏銳捕捉到此趨勢，積極推動跨語系創作。在 KKBOX 西洋年度百大單曲中，有半數屬於跨語系作品，比例創下歷年新高。其中，BLACKPINK 全員強勢進攻英語市場，合計以 38 首單曲霸榜；國際級的跨界合作如 JENNIE 攜手 Dua Lipa、LISA 聯手 Doja Cat 與 RAYE、TWICE 合作 Megan Thee Stallion 等，皆成功攻佔西洋榜前十名。
日語榜單則出現有趣的「反攻」現象。K-POP 歌手積極發行日語作品，攻佔了日語百大單曲近五分之一的席次。Super Junior 的銀赫與小分隊 L.S.S. 在台灣「老婆（粉絲）」的強力應援下，共有 8 首歌入榜；新生代女團如 LE SSERAFIM、IVE、BABYMONSTER 等也都在日語榜上繳出亮眼成績單。
趨勢三：粉絲經濟改寫演算法！演唱會引爆「事件性聆聽」狂潮
「追星」已成為推動串流數據的核心引擎。調查指出，近三成民眾聽歌是為了追星，而在年輕族群中此比例更超過 45%。粉絲的動員力不僅體現在實體活動，更直接改變了歌曲在串流平台上的生命週期，形成獨特的「事件性聆聽」現象。
隨著 2025 年國際大咖紛紛來台舉辦萬人演唱會，KKBOX 觀察到一個規律：藝人歌曲聆聽量平均在開唱前 2 天開始飆升，並在演唱會隔日達到頂峰，平均漲幅達 70% 至 100%，最高甚至暴衝 240%。例如 G-DRAGON 二度來台開唱，當週其作品在韓語週榜前 50 名的佔比幾乎翻倍，連多年前的經典神曲〈Heartbreaker〉都重新殺回榜單。
此外，Super Junior 在台北大巨蛋的三連唱，讓經典作〈SORRY SORRY〉重返榮耀，現場大合唱曲〈So I〉更衝上週榜第 16 名；MAMAMOO 成員華莎則因在韓國青龍獎的震撼演出引爆話題，新歌〈Good Goodbye〉在一週內斬斷了霸榜 27 週的冠軍單曲，展現了「現場演出」對線上流量的巨大導流效果。第 20 屆 KKBOX 風雲榜也展現同樣效應，香港歌手林家謙在演出後，其作品聆聽量最高出現近 30 倍的驚人躍升。
趨勢四：不聽歌，聽的是「狀態」！功能型聆聽時代全面來臨
面對每週平均超過 100 首的龐大聆聽量，現代人選歌的邏輯已從「選歌手」轉向「選情境」。KKBOX 發現，大眾越來越在乎音樂是否能配合當下的活動或情緒，「功能型聆聽」正式成為顯學。
數據顯示，三大最常聽歌的情境分別為：通勤（82.5%）、工作讀書（60%）與睡前（45%）。KKBOX 首頁針對這三大情境設計的歌單，其播放量已佔據前 50 名榜單的四分之一，證明了「生活場景」決定了聆聽需求。
在情緒調節方面，超過八成用戶聽音樂是為了「放鬆紓壓」，其次是為了「提振精神與專注」（33%）以及「抒發情緒」（30%）。KKBOX 的「AI 歌單」互動數據也佐證了這一點，過去半年內有近 5,000 筆指令與情緒關鍵字相關，顯示在這個高壓時代，音樂已成為人們調節心理狀態的重要工具。
KKBOX 2025 年度排行榜完整名單
（統計區間：針對 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日發行之單曲，計算 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日台灣地區有效點播數。）
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高單曲 Top 10
1. Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比
2. 任性｜五月天
3. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧
4. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
5. 看著我的眼睛說｜張遠
6. like JENNIE｜JENNIE
7. 若無你我欲去佗位｜黃奇斌
8. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
9. 跳樓機｜en
10. 有一種遺憾叫我們｜于冬然
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高華語單曲 Top 10
1. Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比
2. 任性｜五月天
3. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧
4. 看著我的眼睛說｜張遠
5. 若無你我欲去佗位｜黃奇斌
6. 跳樓機｜en
7. 有一種遺憾叫我們｜于冬然
8. 520｜蕭秉治
9. 愚人節快樂｜盧廣仲
10. 過了幾天｜郭家瑋, DIOR 大穎
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高西洋單曲 Top 10
1. like JENNIE｜JENNIE
2. toxic till the end｜ROSÉ
3. Abracadabra｜Lady Gaga
4. Handlebars｜JENNIE, Dua Lipa
5. Radio (Dum-Dum)｜YUQI
6. Messy｜ROSÉ
7. Strategy｜TWICE, Megan Thee Stallion
8. ExtraL｜JENNIE, Doechii
9. Born Again｜LISA, Doja Cat, RAYE
10. Love Hangover｜JENNIE, Dominic Fike
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高日語單曲 Top 10
1. ReawakeR｜LiSA, Felix of Stray Kids
2. IRIS OUT｜米津玄師
3. JANE DOE｜米津玄師, 宇多田ヒカル
4. 革命途中｜AiNA THE END
5. 百花繚乱｜幾田りら
6. BOW AND ARROW｜米津玄師
7. LIKE THIS｜Eunhyuk
8. 残酷な夜に輝け｜LiSA
9. どこにいても...｜Eunhyuk
10. 花はまた咲く｜Eunhyuk
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高韓語單曲 Top 10
1. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
2. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
3. TOO BAD｜G-DRAGON, Anderson .Paak
4. Express Mode｜SUPER JUNIOR
5. Your Idol｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
6. JUMP｜BLACKPINK
7. What It Sounds Like｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
8. earthquake｜JISOO
9. TAKE ME｜G-DRAGON
10. How It’s Done｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
☆ 2025 年度發行華語影視合作單曲 Top 5
1. 任性｜五月天 - 電視劇《難哄》主題曲
2. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧 - 電視劇《難哄》心動曲
3. 想悄悄住進你的靈魂｜蕭秉治 - 電視劇《難哄》插曲
4. 是你｜李宇春 - 電視劇《難哄》片尾曲
5. 晚點｜張碧晨 - 電視劇《難哄》傷痕曲
☆ 2025 年度發行西洋影視合作單曲 Top 5
1. Messy｜ROSÉ - 電影《F1電影》歌曲
2. Lose My Mind｜Don Toliver, Doja Cat - 電影《F1電影》歌曲
3. Zoo｜Shakira - 電影《動物方城市2》主題曲
4. Drive｜Ed Sheeran - 電影《F1電影》片尾曲
5. Invincible｜OneRepublic - 劇場版《怪獸8號：Mission Recon》歌曲
☆ 2025 年度發行日語影視合作單曲 Top 5
1. ReawakeR｜LiSA, Felix of Stray Kids - 動畫《我獨自升級》第二季片頭曲
2. IRIS OUT｜米津玄師 - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》主題曲
3. JANE DOE｜米津玄師, 宇多田ヒカル - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》片尾曲
4. 革命途中｜AiNA THE END - 動畫《膽大黨》第二季片頭曲
5. 百花繚乱｜幾田りら - 動畫《藥師少女的獨語》第二季片頭曲
☆ 2025 年度發行韓語影視合作單曲 Top 5
1. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
2. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
3. Your Idol｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
4. What It Sounds Like｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
5. How It’s Done｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
☆ 2025 年度各季搜尋竄升關鍵字（非依名次排序）
1－3 月： 跳樓機、難哄、方大同、唯一、JENNIE
4－6 月： JOLIN蔡依林、看著我的眼睛說、有一種遺憾叫我們、頑童MJ116、天賜的聲音
7－9 月： G-DRAGON、Kpop 獵魔女團、JUMP、F1、鬼滅之刃
10－12 月： TWICE、沒出息、盧廣仲、Good Goodbye、BLACKPINK
更多三立新聞網報導
錯過這波再等10年？美股多頭列車啟動 跟著「最強龍頭」賺長線
2025重罰黑名單曝光！誰被金管會罰最慘？5大苦主並列「罰鍰王」
專法過了還是奴！外送員別高興得太早 全總揭平台「3大黑箱」
微軟帶頭借錢投資AI！科技債成新主流 息收價差雙賺趁現在
其他人也在看
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 41
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 17
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 6
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 2
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 228
今晨8.5度只是開頭！專家曝這3天成「入冬最大挑戰」
生活中心／周孟漢報導受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）日各地清晨明顯寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，截至5時前本島最低溫為新北市石碇區8.5度。眼看台灣面臨超低溫，氣象專家則透露，這其實只是「剛開始」，一整週偏冷的日子，已經正式展開，並點出冷氣團減弱的時間點。民視 ・ 17 小時前 ・ 4
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 311
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 14
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 24
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 10
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 54
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「載具」亂放上網！ 男嚇傻「1天被刷上百萬元」
買東西把發票存到載具環保又方便，不過有名男網友，竟然在社群平台上貼出他的載具條碼，讓大家隨便刷，沒想到短短一天就被刷了幾百萬，擔心被國稅局盯上，推播時間。 #載具 #發票 #條碼 #國稅局 #社群平台 #環保東森新聞影音 ・ 11 小時前 ・ 6
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 64
4生肖迎超強吉兆！貴人運爆棚、好運連發 屬蛇少奮鬥3年
2026年開年之際，天象迎來吉兆「金星上合日」，這股能量在占星與生肖磁場中產生強大共振。塔羅牌老師艾菲爾提到，4生肖在未來45天內，這股暖流會化作貴人，幫助他們解決職場上的困境，多留意身邊帶來善意的人，或許正是引領輝煌格局的貴人。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
白冰冰親揭「童年往事」！本尊：出氣筒到17歲
娛樂中心／饒婉馨報導白冰冰幫民視8點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，她利用AI技術，結合1998年拍攝《春天後母心》的畫面做成新版MV。其實這首歌由白冰冰親自填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到這竟是她童年的所憧憬的媽媽形象。民視 ・ 9 小時前 ・ 7