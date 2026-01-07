有錢就是任性！這群「乾媽」狂撒幣救樂壇 音樂串流平台營收全靠她

財經中心／師瑞德報導

KKBOX公布2025聽歌趨勢！音樂不再只是聽覺，4成用戶靠「追劇」找歌，二次元與影視成爆款製造機。語言隔閡在Z世代眼中消失，跨語系聽歌成標配。演唱會引發「補課效應」流量暴增240%。最驚人的是「功能型聆聽」崛起，找歌不看歌手，只求「好睡、專注」，聽音樂已是為了切換生活狀態。（圖／翻攝自KKBox網站）

亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技（KKCompany Technologies）旗下音樂串流平台 KKBOX，今日正式揭曉 2025 年度音樂榜單與趨勢觀察報告。這份重量級報告基於平台全年度累積的百億次聆聽大數據、超過千筆的深度用戶調查，並交叉比對四大語系榜單、影視合作數據及搜尋關鍵字，精準描繪出過去一年的聽歌版圖。

回顧 2025 年，台灣音樂市場展現出前所未有的流動性與細緻化：視覺與聽覺的界線越發模糊，「看劇聽歌」成為主流；語言隔閡在 Z 世代耳中幾乎消失；「粉絲經濟」對排行榜的宰制力達到新高；而音樂的功能性：為了睡眠、工作或通勤而聽，也正式成為現代人的生活剛需。

以下為 KKBOX 歸納出的 2025 年四大關鍵音樂趨勢：

趨勢一：視覺主導聽覺！影視動畫成「爆款製造機」 年聽量破 2 億大關

音樂不再只是聽覺的享受，更成為視覺內容的強大延伸。KKBOX 數據顯示，影視作品已成為聽眾發掘新歌的最主要管道，高達 42.6% 的用戶表示是透過追劇、看動畫或電影接觸到新音樂。在所有音樂類型中，「影視原聲帶」的佔比更是高達 36.4%，僅次於流行音樂，穩居第二大類。2025 年全年度影視相關歌曲的總聆聽次數更一舉突破 2 億次大關，較前一年大幅成長 1,500 萬次，顯示「以劇帶歌」的行銷模式已臻成熟。

這股趨勢在「日語榜單」表現最為驚人。年度前 10 名中，竟有高達 7 首源自影視動畫，前 6 名更由動漫歌曲全數包辦！包括《我獨自升級第二季－起於闇影－》、《膽大黨》、《藥師少女的獨語》等超人氣動畫片頭曲，以及《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《鬼滅之刃 無限城篇》的主題曲，皆展現了二次元文化的強大宰制力。歌姬 LiSA 更是憑藉這些合作，三度問鼎日語年度單曲冠軍。此外，日劇《玻璃之心》的熱播，也讓劇中虛擬樂團的專輯《Glass Heart》大受歡迎，竟有 9 首歌同時殺入百大榜單。

韓語與華語市場同樣由影視領軍。年度現象級動畫電影《Kpop 獵魔女團》不僅席捲全球，更在 KKBOX 韓語百大單曲中強勢搶下 10 席，冠亞軍單曲〈Golden〉與〈Soda Pop〉皆出自於此。華語方面，年初爆紅的甜寵劇《難哄》直接帶動五月天〈任性〉、汪蘇瀧〈像晴天像雨天〉等 10 首相關歌曲攻佔百大榜單；綜藝節目《天賜的聲音》第 6 季也憑藉高話題性的改編 Live 版本，成功將 4 首歌曲推上年度排行。

趨勢二：語言邊界消失！「跨語系聆聽」成 Z 世代標配

2025 年是音樂「全球化」最徹底的一年。數據發現，台灣聽眾的耳界極度開闊，平均每位用戶一個月內會聆聽 3 到 4 種不同語系的歌曲，甚至每 4 人中就有 1 人涉獵 5 種以上的語言。這種跨語系趨勢在 24 歲以下的年輕族群中尤為明顯，超過 35% 的年輕人傾向聆聽非華語音樂，顯示新生代在切換語言頻道時展現了極高的彈性。

產業界也敏銳捕捉到此趨勢，積極推動跨語系創作。在 KKBOX 西洋年度百大單曲中，有半數屬於跨語系作品，比例創下歷年新高。其中，BLACKPINK 全員強勢進攻英語市場，合計以 38 首單曲霸榜；國際級的跨界合作如 JENNIE 攜手 Dua Lipa、LISA 聯手 Doja Cat 與 RAYE、TWICE 合作 Megan Thee Stallion 等，皆成功攻佔西洋榜前十名。

日語榜單則出現有趣的「反攻」現象。K-POP 歌手積極發行日語作品，攻佔了日語百大單曲近五分之一的席次。Super Junior 的銀赫與小分隊 L.S.S. 在台灣「老婆（粉絲）」的強力應援下，共有 8 首歌入榜；新生代女團如 LE SSERAFIM、IVE、BABYMONSTER 等也都在日語榜上繳出亮眼成績單。

趨勢三：粉絲經濟改寫演算法！演唱會引爆「事件性聆聽」狂潮

「追星」已成為推動串流數據的核心引擎。調查指出，近三成民眾聽歌是為了追星，而在年輕族群中此比例更超過 45%。粉絲的動員力不僅體現在實體活動，更直接改變了歌曲在串流平台上的生命週期，形成獨特的「事件性聆聽」現象。

隨著 2025 年國際大咖紛紛來台舉辦萬人演唱會，KKBOX 觀察到一個規律：藝人歌曲聆聽量平均在開唱前 2 天開始飆升，並在演唱會隔日達到頂峰，平均漲幅達 70% 至 100%，最高甚至暴衝 240%。例如 G-DRAGON 二度來台開唱，當週其作品在韓語週榜前 50 名的佔比幾乎翻倍，連多年前的經典神曲〈Heartbreaker〉都重新殺回榜單。

此外，Super Junior 在台北大巨蛋的三連唱，讓經典作〈SORRY SORRY〉重返榮耀，現場大合唱曲〈So I〉更衝上週榜第 16 名；MAMAMOO 成員華莎則因在韓國青龍獎的震撼演出引爆話題，新歌〈Good Goodbye〉在一週內斬斷了霸榜 27 週的冠軍單曲，展現了「現場演出」對線上流量的巨大導流效果。第 20 屆 KKBOX 風雲榜也展現同樣效應，香港歌手林家謙在演出後，其作品聆聽量最高出現近 30 倍的驚人躍升。

趨勢四：不聽歌，聽的是「狀態」！功能型聆聽時代全面來臨

面對每週平均超過 100 首的龐大聆聽量，現代人選歌的邏輯已從「選歌手」轉向「選情境」。KKBOX 發現，大眾越來越在乎音樂是否能配合當下的活動或情緒，「功能型聆聽」正式成為顯學。

數據顯示，三大最常聽歌的情境分別為：通勤（82.5%）、工作讀書（60%）與睡前（45%）。KKBOX 首頁針對這三大情境設計的歌單，其播放量已佔據前 50 名榜單的四分之一，證明了「生活場景」決定了聆聽需求。

在情緒調節方面，超過八成用戶聽音樂是為了「放鬆紓壓」，其次是為了「提振精神與專注」（33%）以及「抒發情緒」（30%）。KKBOX 的「AI 歌單」互動數據也佐證了這一點，過去半年內有近 5,000 筆指令與情緒關鍵字相關，顯示在這個高壓時代，音樂已成為人們調節心理狀態的重要工具。

KKBOX 2025 年度排行榜完整名單

（統計區間：針對 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日發行之單曲，計算 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日台灣地區有效點播數。）

☆ 2025 年度發行華語影視合作單曲 Top 5

1. 任性｜五月天 - 電視劇《難哄》主題曲

2. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧 - 電視劇《難哄》心動曲

3. 想悄悄住進你的靈魂｜蕭秉治 - 電視劇《難哄》插曲

4. 是你｜李宇春 - 電視劇《難哄》片尾曲

5. 晚點｜張碧晨 - 電視劇《難哄》傷痕曲

☆ 2025 年度發行西洋影視合作單曲 Top 5

1. Messy｜ROSÉ - 電影《F1電影》歌曲

2. Lose My Mind｜Don Toliver, Doja Cat - 電影《F1電影》歌曲

3. Zoo｜Shakira - 電影《動物方城市2》主題曲

4. Drive｜Ed Sheeran - 電影《F1電影》片尾曲

5. Invincible｜OneRepublic - 劇場版《怪獸8號：Mission Recon》歌曲

☆ 2025 年度發行日語影視合作單曲 Top 5

1. ReawakeR｜LiSA, Felix of Stray Kids - 動畫《我獨自升級》第二季片頭曲

2. IRIS OUT｜米津玄師 - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》主題曲

3. JANE DOE｜米津玄師, 宇多田ヒカル - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》片尾曲

4. 革命途中｜AiNA THE END - 動畫《膽大黨》第二季片頭曲

5. 百花繚乱｜幾田りら - 動畫《藥師少女的獨語》第二季片頭曲

☆ 2025 年度發行韓語影視合作單曲 Top 5

1. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶

2. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶

3. Your Idol｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶

4. What It Sounds Like｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶

5. How It’s Done｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶

☆ 2025 年度各季搜尋竄升關鍵字（非依名次排序）

1－3 月： 跳樓機、難哄、方大同、唯一、JENNIE

4－6 月： JOLIN蔡依林、看著我的眼睛說、有一種遺憾叫我們、頑童MJ116、天賜的聲音

7－9 月： G-DRAGON、Kpop 獵魔女團、JUMP、F1、鬼滅之刃

10－12 月： TWICE、沒出息、盧廣仲、Good Goodbye、BLACKPINK

