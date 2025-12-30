有錢忘了領？ 新北地政「徵收補償費查詢平台」秒查兼申領

徵收補償費單一入口查詢平台，查得到也領得到。(新北市地政局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

您知道自己的徵收補償費領取了嗎？新北市地政局表示，民眾因不慎遺忘、案件年代久遠、繼承等因素，常導致徵收補償費遲未領取，沉睡在保管專戶裡15年後歸屬國庫。為保障民眾財產權益，地政局自明（31）日起於官網推出「徵收補償費保管款單一入口查詢平台」(www1.land.ntpc.gov.tw/COMF )，提供查詢與申請便捷服務，協助民眾輕鬆找到屬於自己的資產。

新北市地政局指出，截至114年11月底，歷年未申領的徵收補償費總金額高達25億4千多萬元，為了方便受補償人或其繼承人方便查詢有無未領的補償費，日前已將未受領補償費的資料予以資料庫化並建置查詢平台，民眾進入平台後，只要輸入受補償人完整姓名、統一編號或身分證字號（原公告徵收清冊受補償人即無統一編號者除外），就可查詢到相關領取情形；若受補償人死亡，其繼承人已辦竣繼承審查者，亦可查詢其應領保管款資料。

此外，若受補償人在查詢平台查出確有尚未領取的保管款，即可在平台上直接點選線上申請，或利用平台自動產製申請書後，再以臨櫃或通信等其他方式提出申請，從查詢到送件一氣呵成。新北市地政局徵收科科長謝秀琳提醒，未領取的徵收補償費存入保管專戶保管後，超過15年未領就會歸屬國庫，現在利用查詢平台，只要1分鐘即可找到徵收補償費保管款，千萬別讓您的權益睡著了！