有錢拿真好！彰化市普發6千元春節敬老金

▲老人家們領到馬年第一個大紅包，個個眉開眼笑。（圖／彰化市公所提供，2026.01.29）

[NOWnews今日新聞] 有錢拿真好！彰化市發放6千元「春節敬老禮金」今年邁入第29年，由於人口高齡化，今年有3萬多位長者可領取，總金額逼近2億元。有些老人家喜歡就真金白銀入袋的爽感，全市里幹事、志工、市公所員工1百多人今天齊聚點鈔，等在里辦公處的老人家拿到馬年第一個大紅包，個個樂得眉開眼笑。

彰化市公所於1997年無黨籍前市長葉滿盈任內，開始發放70歲以上長者5千元的春節敬老禮金，2010年起浮動調整，目前以設籍滿6年、自有財源是否達9億6千萬元為標準，若超過就發6千元、未達標則發放5千元，金額是全國之冠，其次是新竹市的消費金5千元。

隨著高齡化時代來臨，這個「全國第一」的長輩紅包，預算編得越來越多，7年前第22次發出1.3億元，今年第29次，全市可領取的長者增加到3萬1911位，共發放1億9,146萬6,000元，明年滿30年，可望破2億元。

▲彰化市公所今天發放春節敬老禮金，一大早在藝文生活館動用百餘人點鈔，市長林世賢也幫忙數鈔。（圖／彰化市公所提供，2026.01.29）

大部分長者選擇轉帳，鄰長早早便將入帳通知單和長壽麵線送到家，有7217位長者選擇領現金。配合發放禮金的「大工程」，今（29）日上午全市73里的里幹事、志工與市公所員工100多人，群集介壽藝文生活館點鈔，現金逐一分裝進紅包袋，再由專人將禮金送至各里辦公處或指定地點。由於同時有4千多萬元現金在彰化市滿街跑，警方特別加派警力巡邏。市長林世賢則依往例，親自將紅包送到南興里社區活動中心、光南里辦公處等地，交到長者們的手上。

