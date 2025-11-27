韓國人氣團體TWICE台灣成員周子瑜。（擷取自thinkaboutzu IG）

十年前台南囝仔周子瑜被黃安檢舉是「台獨」，被迫公開道歉，卻讓台灣人同仇敵愾，導致蔡英文總統選舉大勝；十年後周子瑜帶著TWICE回到台灣，在高雄舉辦非常成功的演唱會，一掃可能被中國封殺的陰霾。





這十年演變的最重要軌跡是台灣強大了、多數國家也變強了，可以不再理會中共的經濟脅迫，很多國際知名樂團選擇到台灣舉辦演唱會，而不是像當年周子瑜的TWICE，因為憂心在中國市場被封殺，只好在形同公審的氛圍下，把當時十六歲的周子瑜推到台前道歉。

對中國的經濟依賴，最大的後遺症就是中國將經貿武器化，用來威脅一切不聽話的國家、企業或個人。不可否認的，這一招十年前非常有效，那時的中國經濟仍在高速發展，無論是很多國家、企業、個人都渴望從中國市場獲得巨大的好處。





然而，那些對中國過度依賴的國家，下場均相當悲慘。尤其與中國簽訂自由貿易協定的南韓，就像武俠小說常有情節，男主角誤食靈丹妙藥，功力增加一甲子，南韓經濟必然飛躍成長。不料，事與願違，南韓的產業強項禁不起中國的複製，以及產能過剩、低價傾銷，十大核心產業近半優勢不再，悲觀的評估更指出五年後，南韓十大關鍵產業將被中國全面超越。





中國經濟成長遲滯，經貿武器化威力不再，此次對日本進行種種抵制，包括勸阻中國觀光客赴日、禁止日本水產等，顯然無法收到效果，反而引起日本檢討經濟過度依賴中國的風險。





相較之下，在蔡英文執政以來，台灣經濟逐漸與中國脫鉤，至今出口市場多元化，以及海外投資，不再獨尊中國。這才使得台灣愈來愈有對抗中國的經貿制裁的底氣。





台灣降低與中國的經濟連結，強化了台灣的經濟與民主韌性，這是賴總統所言台灣人「有錢有閒」可以看演唱會的背景。諷刺的是，那些被賴清德「有錢有閒」談話觸怒的人，很多是仍在妄想中國市場，日子愈過愈辛苦的親中派。



