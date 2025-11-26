有錢有閒後對美天價買軍火 賴政府當國庫是無底洞？

賴清德總統投書《華盛頓郵報》，表示近期將提出總額約400億美元、折合新台幣約1.25兆元的國防特別追加預算，用來對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力，並承諾在2030年將軍費拉升至GDP的5%。台美對等關稅協議仍在黑箱作業中，根據外媒報導，川普要求台灣至少對美投資4000億美元還未公開，賴政府就先來一個400億美元的軍購，再一次展現賴清德對美國爸爸的卑躬屈膝。

賴清德以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題投書《華盛頓郵報》， 公開宣示政府近期將提出規模高達 400 億美元的國防特別預算，向美購買軍事武器，賴清德不忘再一次謝謝他的美國爸爸，重申川普作為全球領導角色及其「以實力換取和平」的政策表示感謝，並認為美國的強勢與參與仍是全球穩定的重要基石。

廣告 廣告

上述投書言論，讓外界質疑賴清德是不是加入了美國共和黨？世人眼中的川普何時讓國際社會更安全？對於俄烏停火，川普做了甚麼？死傷不斷的以巴衝突，隨著哈瑪斯首腦陣亡，就消停了嗎？美國靠世界各地戰爭，大發軍火財才是不爭的事實，賴政府不但貼上去撒錢，還謝主隆恩。

對於再度向美購買天價軍火，藍營多半表示應以緩和兩岸關係為主，而非以武器換和平；民眾黨則支持國防預算合理增加，但內容是什麼、要買什麼？賴政府又再一次不清不楚。

國民黨立委徐巧芯認為兩岸關係被民進黨搞到很糟，確實需要防禦自己，提升國防預算，但是佔台灣總預算一半，戰爭中國家才會投注這樣的比例編列，請問兩岸要面臨戰爭了嗎？另一方面，之前對美採購武器根本還沒來，比如F-16V戰機買66架卻沒交貨，或是買的武器也不符合台灣實際需求，現在賴政府卻又花天價再買軍火。

同樣藍營立委許宇甄砲轟，如此巨額的採購，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會和台灣社會，投書國際媒體表態，難道向美國交心比對台灣人民負責更重要？許宇甄認為，這筆軍購案勢必得透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻只端出一個如天文數字般的金額，難道不是賴清德個人為了向川普示好？

許宇甄怒批，賴清德忙著向美國展現配合度時，賴政府卻不願編列115年度軍人加薪預算，造成中央政府總預算無法送審。對內吝嗇到連軍人的合法待遇都不願保障，對外卻豪氣到編列1.25兆元的天價特別預算。這究竟是以國家利益為核心，還是以民進黨的利益為指標？

更多品觀點報導

羅智強轟2.2兆軍費買到「喪權辱國」 連菲律賓基地升級都要台灣買單

王義川自稱「台灣國立委」惹議 梁文傑:他是中華民國立委 個人語言風格尊重

