有錢有閒看演唱會？賴清德：台灣經濟進步 所以周子瑜回來表演
第62屆金馬獎今（22）晚登場，電影《大濛》以白色恐怖為背景入圍11項大獎。總統賴清德於21日晚間前往影院觀影，藉此表達對台灣影視娛樂產業的支持。對於韓團TWICE台籍成員周子瑜回台表演，他開心表示歡迎，同時表示，希望在政府的支持下，能有更多演藝工作及文化創作者共同譜寫台灣這塊土地的故事。
賴清德總統表示，「為什麼要來看電影？一方面支持本土電影，另一方面呢，我很喜歡陳玉勳導演的作品。不管是總鋪師、熱帶魚，或是消失的情人節，都非常好看」，他指出《大濛》故事發生的年代正是於他出生的民國40年代，也鼓勵喜愛電影的朋友走入電影院支持本土作品。
此外，賴清德總統也提到：「大家有沒有注意到周子瑜要回來表演了。TWICE的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了！」他強調，國際天團、巨星在台灣接連開唱都大受歡迎，反映出台灣經濟進步「有許許多多人不僅有錢，而且有閒，可以來買演唱會的門票觀賞。」
他表示，近幾年台灣經濟進步，也提供本土藝術創作者發揮空間，希望在政府支持下，台灣的演藝工作者與文化工作者能夠回到台灣創作「台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供大家發揮的靈感，大家在台灣這塊土地一起唱台灣的歌、說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲」。
