有錢用更重要 別卡人民通行優惠

藍白立法院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行審查，但行政院發言人李慧芝表示，就算通過部會用起來會非常為難，堅稱「政院想要執行每一筆預算」。台中市長盧秀燕23日回應，「預算不要嫌少，有錢可用更重要」；台北市長蔣萬安強調，行政院好好坐下來，理性和立法院來溝通。

盧秀燕昨赴台中市大里區參加仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮，她會後受訪表示，立法院有誠意提出718億元新興預算要通過，裡面包含很多民眾關心的TPASS通勤月票經費、社會扶助、社會弱勢照顧、教育及交通預算等。

她說，700多億元不是小數目，立法院好意要通過預算，希望行政院趕快接受，讓預算可以上路，照顧全國百姓，尤其當中有TPASS的預算，對於全國民眾的交通補助皆適用，盼趕快通過、適用，並下放到地方。

蔣萬安昨出席大安區里長座談被問及相關議題時指出，他再次強調，現在行政、立法之間的僵局，行政院還是必須要好好坐下來，理性和立法院來溝通。

國民黨台北市議員詹為元表示，這些部分預算也都是民進黨政府編列提出，今天藍白都願意放下歧見讓它們先行通過，已可算是朝野共識。

詹為元認為，對於民眾有益的新興計畫，民進黨政府就不要再用政治對立的操作，進行秋後算帳的刪減，尤其像TPASS這種影響全國民眾通行優惠的預算，希望行政院以民為本、放下爭議，主動說服民進黨立委一起支持，讓部分預算完整通過，也讓社會回歸安寧。