「有錢的烏克蘭人都逃往海外」小唐納：川普可能放棄調停烏俄戰爭

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭已將近4年，造成數十萬人死亡。俄軍至今不斷對烏克蘭各地發動空襲，造成平民死傷。美國總統川普（Donald Trump ）加速推動烏俄停火進程之際，川普長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）近日宣稱，川普可能放棄調停烏俄戰爭，理由是烏克蘭的「腐敗富豪們」早已逃往海外，只留下「他們認為是農民階級的人」在作戰，在他眼中「烏克蘭比俄羅斯更腐敗」。

根據英國衛報報導，儘管小唐納在川普政府中並無正式職務，但他是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的重要核心人物。他此次發言正值川普談判團隊要求基輔割讓領土、以結束戰爭之際，而他的介入被視為川普陣營內對烏克蘭高度不滿的象徵。小唐納在一場中東論壇上指控，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）正在刻意拖延戰爭，是因為他知道「一旦戰爭結束，絕對不可能在選舉中獲勝」

小唐納批評，儘管澤連斯基在左派社群中被神化，但他認為「烏克蘭比俄羅斯更腐敗」。他也猛烈抨擊歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）並指稱，稱歐洲的制裁只是推升了油價，反倒讓俄羅斯有錢支付戰爭的花費，歐洲的作法是「我們就這樣等著俄羅斯破產—這根本稱不上是一個計畫。」在2022年選戰期間，他接觸到的選民中，僅有3人認為烏克蘭戰爭是前十大議題。美國更大的威脅是來自委內瑞拉船隻運入的芬太尼，遠甚於「烏克蘭或俄羅斯發生的任何事」。

小唐納特別提到，他今年夏天在摩納哥看到大量掛烏克蘭車牌的布加迪（Bugatti）、法拉利（Ferrari）等超跑，質疑車主財富來源，他說：「有錢人跑了，只留下他們認為的農民階級在打仗。只要金流持續、他們可以繼續偷、沒有審計，他們就沒有理由追求和平。」當被問及川普是否可能「乾脆不再管烏克蘭戰爭」時，他回答：「也許會。」並強調，川普是政壇上最難預測的人之一；在川普領導下，美國將不再是「拿著支票本的白癡」。

