有錢買不到！ 2026《雲林閱曆》24節氣文學桌曆限量兌換

雲林縣府文觀處長陳璧君展示2026《雲林閱曆》。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕許多人敲碗期待的雲林縣府文化觀光處2026《雲林閱曆》亮相了，結合24節氣文學、在地美學與永續設計為核心，文觀處長陳璧君說，雲林閱曆的設計理念是讓文學走進民眾日常，推廣閱讀外，也能用心品味土地故事享受生活。

文觀處結合文學在2024、2025年推出桌上型日曆廣受好評，2025年《閱，曆》匯聚出生雲林的作家，包括季季、鍾文音、古蒙仁、宋澤萊等人的經典金句，引發兌換熱潮，2026年再創新推出《雲林閱曆》，從日曆改為每月珍藏的藝術型桌曆。

雲林縣長張麗善表示，雲林不只是農業大縣，文化底蘊也很深厚，《雲林閱曆》透過24節氣書寫雲林的自然節奏，也記錄人們生活的軌跡，希望讓文化走進日常，在每一次翻閱之間，看見雲林、認識雲林。

陳璧君指出，《雲林閱曆》有別於傳統桌曆使用框架，每月的圖卡可獨立拆卸作為文學書籤、藝術小卡，木質底座可作為手機及名片展示架，外盒使用環保瓦楞紙，搭配典雅的「蜜柑體」字型，設計靈感來自早年農產「物產豐收小果箱」，展現雲林農業大縣及兼具環保永續。

文觀處表示，延續限量、非賣品策略，作為回饋長期支持圖書館閱讀推廣的讀者，12月26日起民眾只要集滿閱讀集點卡30點，即累積借閱150冊，並完成臉書粉專追蹤按讚，即可兌換，數量有限換完為止，相關資訊可上「雲林縣公共圖書館/分區資源中心-文化觀光處」粉專查詢。

2026《雲林閱曆》結合24節氣文學、在地美學與永續設計。(記者黃淑莉攝)

