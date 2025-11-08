有關係就是沒關係？匈牙利總理和川普懇談後 可續買俄油不受制裁

美國總統川普在白宮與匈牙利總理奧班舉行午餐會議。路透社



美國川普政府為了施壓俄羅斯停止進攻烏克蘭，加強施壓歐洲等國停止購買俄羅斯能源，並威脅祭出次級制裁。不過有一個國家顯然得以豁免。在匈牙利總理奧班週五（11/7）訪白宮與川普懇談後，白宮宣布匈牙利可獲免制裁1年，等於放行匈牙利得以繼續購買俄國石油和天然氣。

川普在歐洲的長期盟友奧班（Viktor Orban）週五這天到訪白宮，也是川普第二任期以來，與匈牙利總理的首次正式雙邊會議。奧班的目的很清楚，他要說服川普別對仰賴俄羅斯能源的匈牙利祭出制裁懲罰。

美國總統川普在白宮迎接來訪的匈牙利總理奧班。路透社

他向川普解釋，若全面禁止進口俄國能源，「將會是匈牙利人民付出代價，讓匈牙利經濟付出代價」。

川普顯然接受奧班的求情並說：「我們會來了解一下，因為對他來說，要從其他地方取得石油和天然氣實在很困難。你們知道的，他們沒有瀕海優勢，他們是一個偉大的國家，一個大國，但他們沒有靠海，沒有港口。」

川普接著說：「但許多其他歐洲國家也向俄羅斯買石油和天然氣，且這麼做好多年了。我就說，『這是搞什麼？』」

美國總統川普在白宮與匈牙利總理奧班(左二)舉行午餐會議。美國副總統范斯(左一)和國務卿盧比歐(右一)也同桌參與。路透社

果然在兩人會談後不久，白宮官員宣布，美方將允許匈牙利免受購買俄國能源的制裁令影響，期限為1年。

自俄國2022年入侵烏克蘭以來，匈牙利無視歐盟和北約盟國的施壓，繼續向俄羅斯進口大量能源。根據國際貨幣基金（IMF）數據，匈牙利7成以上天然氣和86%石油都仰賴自俄國進口。

川普上月曾表示，將在匈牙利布達佩斯與俄羅斯總統普丁再度會面，商討俄烏止戰。但因為俄國拒絕停火，讓這場「雙普會」陷入無限期延後。川普週五在與奧班會面時再度表示，俄國似乎就是不想停火。他還問奧班，是否認為烏克蘭將贏得戰爭？奧班則說：「奇蹟還是可能發生的。」

