有關員警涉嫌洩密案 南港分局秉持 警紀警辦 從重究責 展決心

圖說：發言人臺北市南港分局長洪漢周。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】有關南港分局南港派出所黃姓巡佐，因涉及民國107年期間傳送應保密資訊與友人之洩密案，經由臺灣臺北地方檢察署檢察官指揮警政署政風室、法務部調查局臺北市調查處，及臺北市政府警察局督察室、政風室、南港分局共同派員，於2月5日上午執行調查及搜索行動後，已將黃員依涉嫌違反個資法等罪嫌，移送臺北地檢署偵辦，並另案查出黃員曾與友人及南港分局李姓組長共同涉足不妥當場所。

針對黃員涉嫌洩密給特定人士，警察局除指派督察室、政風室及南港分局人員，全力配合承辦檢察官進行調查偵辦外，將秉持「警紀警辦、從重究責」立場，已先行將黃員改調非主管職務，並予以「最嚴厲行政處分」，另對李姓組長涉足不妥當場所，影響警譽，違反警察風紀部分，則採取從嚴懲處，除立即將李員記過並調離主管職務，另追究相關南港分局幹部考核監督不周之責任。

南港分局再次重申「不掩飾、不庇縱」立場，強調及要求所屬幹部，必須落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、違紀必將從嚴究責，以端正警察風紀，淨化警察團隊。