有關外界指出黑潮計畫補助立法委員親友公司一事 文化部：黑潮計畫並未補助過akaSwap公司

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【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】針對民眾黨團於（9）日召開記者會及外界指出文化部以黑潮計畫補助，涉及圖利立法委員親友一事，文化部澄清，黑潮計畫並未補助過akaSwap公司，所指威如科技所獲補助案亦非黑潮計畫補助。

民眾黨所指黑潮計畫補助部分，經查，應為文化部補助「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」，獲補助單位及計畫為國立臺北藝術大學及太極影音科技股份有限公司的「『三官出巡—鬧元宵』多人互動XR創作計畫」，全案已於去（2025）年初即結案。

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文化部指出，威如科技承辦臺東縣政府今（2026）年2月主辦的「臺東慶元宵」活動，發包單位亦為臺東縣政府，與文化部黑潮補助案執行時間及獲補助單位並無關聯，相關疑義建議應向主辦單位及發包單位「臺東縣政府」釐清。

此外，民眾黨所指威如科技是以「臺灣文學音樂XR劇場－東方美人」獲2025年「文化部科技藝術創作發展補助」，相關補助皆有公正透明審查程序，可受公評。