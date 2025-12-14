有限口語自閉症者國際視訊研討會 12/20新北登場

【記者/劉淑婷 報導】一場關乎如何讓台灣2萬3千多位自閉症者未來的研討會，將於12/20（週六）及12/21（週日）在新北市舉行。這場「有限口語自閉症者國際視訊研討會」將邀請多位國際知名專家學者參與，就自閉症者目前所面臨的困境做全面性探討。這場會議對外界開放，自閉症者家人及一般大眾均可免費報名參加，或透過直播參與和線上提問，與專家學者直接互動。

長久以來自閉症者一直面臨兩大核心問題挑戰，一是溝通能力受限，二是當主要照顧者老去後，他們該如何安身立命?本次研討會匯集了神經醫學專家、特殊教育專家、心理學醫師學者以及社會福利工作者，除了從腦科學基礎探討自閉症可能的成因，也提供適性的醫療、教育以及社會福利策略。

主辦單位「財團法人慈暉社會福利基金會」董事長鄭文正表示，最讓家長擔憂的是，全世界大部分有限口語的自閉症者目前都過著「無語問蒼天」的日子，在沒有「溝通性」的環境中，有苦難言，默默老去、離開世界。此次會議也將探討如何透過「有限口語，擴大性溝通治療」（ECTA）與「輔助溝通系統」（AAC）啟動自閉症者內在的溝通能力，讓孩子也能表達愛與需求。

此次研討會邀請多位在其專業領域的知名講者，包括：肯塔基大學特殊教育學講座教授Robert Pennington 、華盛頓大學醫學院兒科及心理學教授Frederick Shic、長庚醫院兒童心智科教授及主治醫師倪信章、宇寧身心診所主治醫師吳佑佑、臨床心理師許美雲、職能治療師李元暉、特教教師張家愷、資訊工程專家臧晧暐等人。鄭文正董事長也將分享台灣林口社宅「雙老家園」六年實戰經驗的生活新模式：雙老家園社區融合，為孩子建立一個有安全感、歸屬感，且「可以溝通」的精神堡壘。

這場國際視訊研討會由財團法人慈暉社會福利基金會、社團法人中華希隱力健康生活協會主辦，社團法人新北市智障者家長協會協辦，衛生福利部、國家住都中心以及新北市政府社會局也參與指導。會議於12/20上午9時於新北市政府511簡報室開幕，連續舉辦兩天，有意參加者請上網google表單報名：https://forms.gle/vov4iD4FCHzdgBQK7 ，或於當天上臉書觀看直播：https://www.facebook.com/share/18zZNAwa9m/?mibextid=wwXIfr