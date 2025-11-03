黃大魚文化藝術基金會、宜蘭市公所等單位共同主辦的「宜蘭講堂系列講座活動」邀請到知名繪本作家幾米前來演講。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

由財團法人黃大魚文化藝術基金會、宜蘭市公所與財團法人宏倫文創基金會共同主辦，宜蘭縣教師職業工會協辦的「二０二五宜蘭講堂系列講座活動」，二日邀請到知名繪本作家幾米前來演講。

講座中幾米帶著在全球各地屢屢獲獎的經典繪本「星空」與大家見面，講座主題為「有陰影，必定有光～幾米經典繪本《星空》分享會」。幾米表示距離上次在宜蘭演講，已經過了十多年了，很開心可以回到故鄉跟大家分享創作的歷程。這場講座中幾米朗讀《星空》繪本，用親切近人的台語來訴說這個成長的故事，民眾聆聽幾米分享這本改編成電影、化身為宜蘭幾米公園、譯為多種外語受到全世界讀者喜愛的繪本。

市長陳美玲表示，非常高興知名繪本作家幾米返回故鄉演講，他的作品遍及宜蘭市區，例如宜蘭市公所後方的市民之森廣場、宜蘭火車站前的幾米廣場，以及宜蘭市第一銀行前的裝置藝術等，都是幾米大師的作品。