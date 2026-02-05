有雷／《單身即地獄5》天堂島變修羅場！崔美娜秀海后發言 男嘉賓嗆：想回地獄島

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄》第5季話題不斷，其中女嘉賓崔美娜秀經常同時對多位男嘉賓釋出好感，引發許多觀眾猛烈批評，甚至出現「綠茶」、「海后」等尖銳評論，成為本季最具爭議的人物之一。近期播出的最新集數又讓她再度成為關注焦點。

崔美娜秀與宋承一成功配對前往天堂島，然而在互動過程中，她坦言自己還在整理感情狀態。（圖／翻攝自Instagram）

最新一集中，崔美娜秀與男嘉賓宋承一成功配對前往天堂島，然而在互動過程中，她坦言自己還在整理感情狀態，表示「如果下次有機會，我想試試省勳」，同時也不諱言對琇濱抱有好感。面對她反覆提及其他對象，承一直言，專注經營一段關係本身就不容易，認為她需要先弄清楚自己的心意。

隨著對話深入，氣氛逐漸變得僵硬，承一語氣明顯轉冷，直言「隨便你，你想怎樣就怎樣吧」，並表示與她相處「壓力很大」，甚至脫口說出「我想回地獄島」，成為節目播出以來，首度有嘉賓在天堂島公開表達想回到地獄島的情況。

看到這幕，主持群瞬間沸騰，李多熙坦言，承一說出了許多人心裡想講卻不敢講的話；洪真慶也透露，拍攝期間製作單位曾多次提醒主持群在發言時要保留分寸，不能太過尖銳，因此承一的直率發言彷彿替大家說出心聲。

片段播出後迅速在社群平台流傳，不少網友留言力挺承一，「承一總是把大家心裡的OS說出來」、「笑翻，根本大家的嘴替」、「觀眾魂穿承一」，甚至有人建議節目組「可以考慮讓承一擔任下一季主持人」，再度為《單身即地獄5》掀起一波討論。

