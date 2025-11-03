（有雷）李政宰紅毯慘摔「紅內褲」見客！《不幸的幸會》首播笑點炸裂
〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影帝李政宰攜手《黑暗榮耀》「惡女」林知衍，主演爆笑喜劇《不幸的幸會》今(3)晚首播，該劇講述二度爆紅的國民演員和娛樂圈記者的愛恨糾葛，戲外兩人相差18歲的年齡差，成為戲迷熱議焦點。
記者會上，李政宰笑稱和林知衍並不存在「克服年齡差」的問題，反而被女方欺負，更說是林知衍找上自己來演男主角；林知衍解釋是劇本實在太有趣，因此一定要和前輩合作；兩人合作愉快，互動自在，戲裡戲外都充滿火花。
以下有雷：
李政宰飾演的「任現峻」原先憑電影走紅，隨後淡出演藝圈，和好友一起經營印刷店；後來他因電影系學生的再三懇求，參演他的畢業製作《神探姜弼久》又大受歡迎，迎來事業巔峰，該片甚至翻拍成電視劇，連播好幾季。
在拍《神探姜弼久》的過程中，李政宰不斷被導演折磨，甚至被酸沒合作過韓國名導朴贊郁、奉俊昊，台詞爆笑十足；所幸後來他以《神》片走紅，登上各大影展，成為「國民演員」，含淚表示希望「不被遺忘，繼續演戲」。
只是好景不常，李政宰因《神探姜弼久》的「正直刑警」形象被定型，就連進口車也無法開，更對著經紀人抱怨「現在應該要演財閥二代、人氣醫生或律師才對！天天都演窮刑警，觀眾都不再把我當本人看。」一語道盡演員的無奈。
李政宰和林知衍在首集三番兩次上演無厘頭、逗趣情節，除了女方酒醉誤上李政宰的車，後來又在「男廁」相遇，林知衍踩著李政宰的脖子逃離現場，讓人看了驚心動魄，甚至在頒獎典禮紅毯再度結下孽緣。
結尾講到林知衍原先是跑政治線，因觸犯禁忌，無故被調到娛樂線，她因心生不滿，正好在典禮紅毯遇上集團會長，原本要當場質問對方，卻遭會長冷處理，令她怒火中燒，準備拿出疑似「關鍵性的證據」，引發現場騷動。
正在此時走上紅毯的李政宰，見狀立刻上前阻止，不料一個不小心卻在紅毯上慘摔，褲子破洞大露紅內褲，糗態百出，令觀眾好奇往後劇情發展。《不幸的幸會》每週一二在Prime Video上架。
更多自由時報報導
重轟黃明志心裡有鬼！謝侑芯閨蜜公開對話稱「手握噁心證據」
謝侑芯死因成謎！ 經紀人怒批黃明志說法矛盾：我們盯上你了
世界大賽》向小葛雷諾輕點帽沿致意一幕 山本由伸獲球迷瘋狂點讚
獨家閃兵內幕》購多套血壓監測儀器 混入藝人複檢醫院偷天換日
其他人也在看
泰國清邁慈濟學校 設立靜思閱讀書軒
靜思閱讀書軒，不只是在台灣的學校，也來到清邁慈濟學校，中學部和小學部特地舉辦啟用儀式，不單是環境優雅，還有大量的華文書籍，對於學生中文學習，將會有很大的幫助。在師生們的見證下，清邁慈濟學校，靜思閱...大愛電視 ・ 1 小時前
紅肉吃怕了！她靠「1杯汁」竟補血成功 營養師提醒3種人慎喝
補鐵除了吃紅肉，還有別的選擇嗎？有一名洗腎患者靠每天少量甘蔗汁來補鐵，竟改善了血紅素不足的問題。甘蔗汁真能補血嗎？甘蔗汁有哪些功效營養？什麼人喝甘蔗汁要注意？ 洗腎加經血過多長期貧血 改喝甘蔗汁健康2.0 ・ 36 分鐘前
謝薇安爆黃明志有15年女友 痛批：「渣中之王」
台灣網紅謝侑芯在大馬猝逝，馬來西亞籍歌手黃明志捲入此命案並遭警方逮捕，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯閨密謝薇安在社群平台連發限時動態，不僅痛批黃明志裝死不回應，更爆料他有交往15年的女友，直指他是「渣中之王」。中天新聞網 ・ 44 分鐘前
倒車撞門斷生路線後縱火釀2死…嫌被逮辯：與癌妻被逼搬家
台中烏日區五光路上一棟二層樓鐵皮民宅3日凌晨2時許發生一起縱火案件，一對母女受困屋內，被救出時已無生命跡象，緊急送醫搶救雙雙宣告不治；檢警訊後聲請羈押許男。據了解，許姓縱火者（64歲）被逮後辯稱，吳姓女房東（50歲）是保險業務員，因想請對方替癌妻申請癌症保險理賠遭拒，加上被要求搬離住處，才會憤而行兇。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前
（獨家）前主播馬郁雯今宣布參選市議員 還嫁李正皓？
有「揭弊女神」封號的三立新聞台前主播馬郁雯，將在今（4）日上午9點半在前立委段宜康陪同下召開記者會，爭取民進黨提名參選台北市中正、萬華市議員，昨晚她打破沉默獨家接受《自由娛樂頻道》專訪，也難得鬆口聊「婚事」。馬郁雯昨受訪時以堅定語氣說，今天上午記者會將正式宣布爭取民進黨提名，投入明年台北市第5選區中自由時報 ・ 1 小時前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 17 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 20 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 3 天前
甩范姜彥豐支出「細到37元都記」 粿粿嘆：我們一直都算很細
范姜彥豐日前自曝婚變，指控妻子粿粿婚內外遇、掌控收入，對此，粿粿昨（11/1）在反擊影片中拿出兩人的對帳明細，上面清楚記載范姜惠紀錄「60元、85元、37元」等零錢支出，證實兩人金錢來往算得非常細，看得網友們全都傻眼了，「笑出來」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」，此外，粿粿也回應范姜控訴被引導簽「放棄婚後財產」一事。太報 ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 天前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 21 小時前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉
藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。自由時報 ・ 2 天前
粿粿影片最大亮點是這！律師：連我都感動 預言公關操作模式
粿粿和范姜彥豐婚變風波鬧上檯面，昨（1）日粿粿發布影片說明，倆人的婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念，有律師就解析粿粿影片，點出其中一個亮點，預期會讓女性網友轉而支持粿粿。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前