（有雷）《黑白大廚2》播完全網哀號！冠軍「沒有餐廳」掀朝聖失落感

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》昨(13)冠軍正式出爐，由「白湯匙」崔康祿奪下最高榮耀，只是當勝負塵埃落定，觀眾注意力卻轉向：「究竟冠軍的料理，要去哪裡吃得到？」

13日公開的最終回中，崔康祿與「黑湯匙」料理怪物(李河成)正面交鋒，決賽主題設定為「為我自己而做的料理」，兩位主廚不約而同皆以「湯品」作為人生總結。

料理怪物端出極具個人風格的濃烈血腸湯，崔康祿則選擇內斂、耗時卻純粹的芝麻豆腐湯品。最終，評審白種元和安成宰以一致意見，將冠軍頭銜交到崔康祿手中。

廣告 廣告

崔康祿在賽後低調表示，自己並非什麼特別厲害的料理人，只是無數默默站在廚房裡工作的其中之一，一番話讓不少觀眾留下深刻印象。

只是節目播畢後，《黑白大廚2》參賽者經營的餐廳瞬間成為熱門關鍵字，不少店家訂位一位難求，被粉絲戲稱為「黑白料理師朝聖地」。

然而，崔康祿過去經營的「食堂NEO」在第一季播出後訂位暴增，卻在2024年底歇業，目前並沒有正在營業的個人餐廳，此後，他主要活躍於《拜託了冰箱》、《主觀餐廳》等節目，轉向以內容與企劃型形式分享料理。

不過這讓網上出現大量調侃與惋惜聲音，有人表示「所有主廚都能去排隊，偏偏冠軍沒有店」、「最厲害的那位，反而只能存在螢幕裡」、「這大概是史上最難預約的冠軍主廚。」

另外外界紛紛期許，崔康祿能透過YouTube頻道「TEO 테오」的《食덕後》單元、期間限定快閃企劃，或跨界節目合作的方式，盡快讓料理重新回到餐桌。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（雷）《黑白大廚2》冠軍誕生！一道料理就勝出「評審一致認可」

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

政大系籃正妹爆「拍付費色色大尺」！網瘋傳：只用手遮

