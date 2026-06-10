有電力才有AI、能源電力ETF長線看旺 「這檔」定期定額人數暴增179%

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ETF資料示意圖。 圖：Shutterstock (示意圖)

[Newtalk新聞] 近期，美股市場獲利了結賣壓湧現。其中，那斯達克指數六月以來跌幅擴大，部分資金撤出高估值的科技股，轉向公用事業、必需消費股避險。

其中，擁有公用基建防禦特性及 AI 能源基建雙題材的美國電力股，今年來持續吸引定期定額扣款人數成長。據投信投顧公會統計，截至今年四月底，海外電力能源ETF定期定額人數表現，以新光美國電力基建（009805）每月扣款人數增加 2,626 人最多，人數增幅約 179%，最新規模也來到 109.21 億元，成為目前規模最大海外能源型ETF。

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隨著 AI 基建熱潮持續，電力可靠性逐漸成為投資市場焦點，未來數據中心能否通過更嚴格併網與電壓、頻率擾動測試，將成為美國 AI 擴張速度的新瓶頸，尤其隨著 AI 運算與加密貨幣挖礦帶動龐大的電力需求，美國多地電網正面臨前所未有的負載壓力，美國夏季用電量恐持續改寫歷史新高，引起全美各行各業，全線進入搶電大戰。





新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌預估，未來美國電力設備的需求成長潛力龐大，除高溫極端氣溫、AI 產業推動外，未來美國電網投資大增、傳統燃料發電回歸，加上備源與儲能商機大開，均有利於美國配電運營商、電網設備與變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、傳基載發電等電力基建公司，未來幾年實質接單供不應求。

美國電力、能源基建股以及公用事業股的基本面有獲利挹注支撐，並外溢到智慧電網表後儲能、SMR（小型模組化反應爐）等泛 AI 電力新題材股，持續吸引資金挹注，股價表現勁揚。

台新投信ETF量化投資團隊表示，美國近來電力行業併購案例不少，表示 AI 資料中心用電需求爆發，相關能源基建市場商機大，讓美國一路掀起電力事業整併、收購潮不斷，突顯當前美國電力公用事業，不僅具傳統公用事業防禦產業特性，在 AI 電力荒催促下，早已成為 AI 時代最火紅的稀缺資產。

台新投信建議，想掌握 AI 成長紅利的投資人，可長線布局美國電力資產，透過定期定額方式，鎖定美國電力ETF來網羅一籃子實體電力基建股，等於完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，長線成長潛力值得期待。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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