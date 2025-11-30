有音樂精靈老媽真好！黃韻玲不滿意帥兒創作出手了

【緯來新聞網】黃韻玲14歲就出道，近日擔任實境節目《樂團祭》講評嘉賓，坦言：「初衷是不會改變的，也是永遠不會忘記的。」特別的是，她的兒子沈裕紘（Arthur） 正是節目參賽樂團 「浪漫里」的成員之一，對於兒子在節目上的表演，黃韻玲沒嘴軟，「有點像看幼稚園的成果發表會，以前幾集的過程來看，還在找一個延續的方向，不能只是在耍自己的」，鼓勵兒子即使是最後一次，也要全力以赴。

（圖／北流提供）

參賽樂團「浪漫里」由主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手沈裕紘（Arthur）、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢組成，他們4月才成團，魏斯理回憶成團契機：「年初我辦了一場個人彈唱，大家去看完覺得很有趣，想一起創作玩喜歡的音樂，剛好《樂團祭》又正要開始，就決定一起組團玩玩看。」



因為參與此節目經歷各種舞台、主題，讓他們有機會短時間激盪出不同風格的新作品，也累積了不少聲量，除了粉絲從6位成長超過10倍，也有不少音樂季演出找上門。

廣告 廣告

「浪漫里」魏裕銘（後）、吉他手沈裕紘（前左）、鼓手陳羿瑋（前中）、貝斯手歐易（前右）以新形象示人。（圖／康泰納仕提供）

對於Arthur有一位音樂圈的大前輩媽媽，是否會在音樂上得到許多幫助？他笑說：「不會每一次都討論，她也很忙、我們也很忙，但如果剛好有聽到她就會給我們一些建議，但我們不一定會採用。」



至於印象深刻的見識，他說：「她特別在意我們的合音，都會幫我們修，尤其是〈愛情暴風雨〉這首，很多的對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」

資深樂團夕陽武士，主唱兼木吉他阿峰。（圖／《樂團祭》）

同場成軍超過10年的資深樂團「夕陽武士」，回想成團初心，電吉他加和音王立認真表示：「要『大紅大紫』！但玩到現在瞭解這不是這麼容易的事情，即使在現在，大家生活越來越多事情，但也不願放棄的原因，就是這段得來不易的友情。」



《樂團祭》最終章正式開啟，6組樂團加上一組遺珠將站上「真實世界」的最終舞台，將於 12 月 5、6、7 日 在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大登場，完整重現節目中的音樂祭樣貌。

更多緯來新聞網報導

德影帝攜犬攻頂曬肌 新片獲讚「永遠性感帥爸爸」

宋偉恩剃成光頭超鬱卒 庹宗華送走血癌愛子「痛一輩子」