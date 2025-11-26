有領這麼多嗎？全台最新員工薪資中位數達54.6萬 近七成員工低於平均

行政院主計總處 25 日公布 2024 年受雇員工薪資統計結果，雖然勞工薪資中位數與平均數皆有了大幅度的成長，但卻有近 7 成民眾領取的薪資「低於平均」。 圖：程欣瑩拍攝(資料照)

[Newtalk新聞] 行政院主計總處周二（25 日）公布 2024 年工業及服務業受雇員工薪資統計結果，雖全體雇員平均薪資有所上漲，但仍有近七成民眾的年薪低於全體平均，創下歷年第二高紀錄。針對大量雇員無法領取平均薪資的問題，主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，可能與高薪群體拉高了平均數有關。

據主計總處最新調查結果顯示，去年全台受雇員工薪資的中位數為 54.6 萬元新台幣、平均總薪資 73.2 萬元，換算月薪為每個月 6.1 萬元，年增 4.03%。不過，全國約 68.75% 的雇員全年總薪資卻低於平均薪資，為開始統計以來第二高，僅低於 2022 年時的 68.91%。

譚文玲指出，高薪群體數據拉高了整體薪資平均數，導致更高比例的民眾被劃歸於「低於平均數」的群體。譚文玲表示，2024 年雇員薪資中位數、平均數的年增幅都比往年更亮眼，推測與基期影響、人工智慧（AI）產業快速發展等原因有關。

若以行業進行類比，具備寡佔性質的金融與保險業、電力與燃氣供應業等，皆擁有較高的中位數薪資，前者薪資中位數為 110.6 萬元；後者為 109.1 萬元。另外，雖然製造業薪資中位數僅為 57 萬元，但其中電子零組件製造、電腦電子產品及光學製品等製造業表現都十分亮眼，薪資中位數分別為 87.6 萬元以及 89.9 萬元。

與之形成鮮明對比的，是服務業、教育業等產業，總薪資中位數分別為 38.1 、 38.2 萬元，最高薪資產業員工的收入幾乎是較低薪資產業員工收入的三倍。

該報告也進一步指出，除了行業不同外，造成員工薪資差異的因素還有「廠商規模」。該報告表示，在員工規模 500 人以上的廠商薪資中位數為 80.2 萬元；四人以下的微型企業員工薪資中位數則僅 39.5 萬元，大規模廠商員工的薪資幾乎是小、微型企業兩倍。

