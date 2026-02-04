有願就有力 絕處逢生
朋友常問到：「最近好嗎？」我都會報以微笑，許多事難以言喻！開玩笑的回道：「我的近況日常都寫在文章當中！」還是很謝謝朋友們的關心，生活各有各忙，還有餘裕關注他人也是不容易！
無論何種境地都不要放棄希望
最近獲得許多不同的生命體驗，昨天(執筆的此刻)應該是到達谷底，正一步步地回到常軌並往上回升。在這過程有很大的覺悟，也看見了前所未見的世界，更重要的是，明白自己要更專注的地方，在挫折及找尋解方過程鍛鍊到自己的意志，未來演講時有了更多經歷和大家分享：「不管如何都不要放棄希望，有心就有力，努力就會找到絕處逢生的機會及光明時刻！」
最近一位留台校友失業，一時斷炊，生活也有了重大改變，頓失依靠找工作也到處碰壁，準備把唯一住的房子賣掉應急。與之深談後我建議他先作轉貸，讓自己的生活不至於過度失速。他喜出望外，畢竟這是損失最少的保存方式。他突然明白：原來有些事情是有人可以問，可以幫助的。希望他更勇敢的走出來！找到自己更適切的方向。
走過生命幽谷 珍惜感恩再出發
我也在這助人的過程看見了自己，我們面對事情的時候，要保持冷靜，積極尋求解決的方案，要誠懇的面對，別人才願意靠近伸出友誼之手！
如果生命中有些關卡他人無法提供援助，我們也不用失望抱怨，必須明白每個人有不同的人生養成建構成不同的價值觀，如果能得到幫忙應值得珍惜感恩。
走過這段生命的幽谷，我更珍惜過去幫助過或關心我的每一位朋友！我會珍惜重新出發的機會！更專注自我提升，在餘裕時再去幫助別人！
跟一群優秀的人一起做有趣的事 何其有幸！
開了咖啡店後很多朋友前來光顧結緣，也讓自己多了一些時間坐下來讀書。以前信奉一句話：「不要一個人午餐」，所以很喜歡約朋友一起用餐請益。轉眼就到轉彎的時候了！現在約大家來喝咖啡更方便，常有各大學教授、學生來交流，前陣子江宜樺前行政院長再度來就諦書屋喝咖啡，他告訴我向許多朋友推薦這個地方，特別有成就感！
日前就諦書屋來了兩位來台進修華語的外國學生，中文非常流利，她們大方的告知本身工作是外交官，我們交流了一些台灣觀察，突然覺得這真是聚人的聖地，每日接觸不同人帶來不同的事物觀點，充滿養分，而我也回以最真誠的想法與服務。
發行人語 > FED主席與市場信心
全球理財觀 > 華許的美債熊陡有利銀行業 壓抑科技股本益比
高資產一籃子黑馬股 > 多方倉博智小賺1.5元 空方倉整體共賺31.9元
理周戰情室 > 法人認養營收雙增績優股 美股回神反彈轉強 台灣外銷訂單創高
封面故事 > CPO商轉元年出運股 輝達H200受惠股出列
公司Call Memo > 聯電2026資本支出再創五年新低
許江鎮博士解法說 > AI需求帶動電源與ICT成長 台達電營運續看旺
飆股鑫天地 > 2025年營收新高 今年可望再攀升
500萬投資組合實戰擂台 > 一詮賺22萬元 聯昌賺6.9萬元 周獲利17.07萬元
選股早知道 > SpaceX Stargaze星敏感器概念股
AI智能交易 > 多頭結構未變 市場進入高檔輪動新階段
價投實踐家 > 當賈維斯遇上袁天罡 從Moltbot看推背圖的演算法終局
港股投資風享 > 短期高位震盪 港股中期趨勢仍積極
財經趨勢透視鏡 > 布局AI護城河 參與台股成長行情
房市放大鏡 > 2026馬年房市運勢六大變數預測
解碼房市 > 小宅太夯「煞」難避 專家傳授居家風水「解煞」之道
理財我最大-寶山會客室 > 葉采糖以「蜂巢永續」經營哲學 重寫泉發蜂蜜百年品牌永續價值鏈
