有颱風假嗎？鳳凰最新暴風侵襲率出爐 3縣市破8成

中度颱風鳳凰近逼台灣，預計將北上侵台。（圖／中央氣象署）





中度颱風鳳凰近逼台灣，中央氣象署今（9）日下午2時發布120小時颱風暴風侵襲機率，其中機率最高的為台南市83%，接著為嘉義縣及嘉義市的81%，台灣本島全破6成，最低則為連江縣27%。

根據氣象署下午2時發布之「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，破8成的有台南市83%、嘉義縣及嘉義市81%，單就本島部分，接著依序為雲林縣及高雄市79%，屏東縣及南投縣77%、彰化縣75%、台中市74%、花蓮縣73%、台東縣71%，本島其餘地區最低為基隆市的63%。

離島地區最高的則為澎湖縣77%，接著依序為綠島65%、蘭嶼54%、金門縣43%，最低為連江縣27%。

中央氣象署今（9）日下午2時發布120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署）

氣象署預測，鳳凰颱風將在今晚至明（10）日清晨，朝西北西逐漸通過呂宋島，強度受地形破壞減弱，11日北轉，12日至 13日接近並通過台灣，北上過程中，環境不利其發展，強度將再減弱，近台期間強度以輕度颱風至中度颱風下限為主，氣象署可能於明日下半天發布海上颱風警報，11日有發布陸上颱風警報的機率，惟發布時間仍需視其半徑及路徑變化而定，請隨時注意氣象署發布之最新資訊。

