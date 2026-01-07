有食譜》冬天進補上火怎麼辦？5步驟料理「電鍋蒸冬瓜封」清熱退火

天冷進補是傳統習俗，很多人會吃麻油雞、薑母鴨暖身，但是過度進補可能會吃出一堆「火」來，尤其冬天天氣乾燥，應該多攝取一些富含水分、膳食纖維、多種維生素及礦物質的瓜類，才能解渴生津。《優活健康網》特摘此篇分享電鍋蒸冬瓜封的食譜，只要簡單幾步驟就可以上桌。







冬瓜富含多種營養素



冬瓜富含維生素C、B1、鉀、鈣與膳食纖維，不僅有助消化、抗氧化，還能利尿消腫、幫助降低膽固醇。不過，冬瓜屬性偏涼，體質虛弱、容易腹瀉、胃寒或手腳冰冷的人，建議適量食用。由於冬瓜含鉀量高，腎功能不佳者更須謹慎，以免增加腎臟負擔。

在料理上，冬瓜可煮湯、燉、炒、涼拌、醃漬，甚至入醬料烹煮，變化豐富。夏日食用能清熱解暑，若天氣偏涼，搭配辛溫的薑片，不僅能中和寒性，還能提升風味。

食材

冬瓜、植物肉、毛豆、玉米粒、紅蘿蔔丁、甜辣醬（或味噌辣醬）、薑末、太白粉

作法

取適合大小的冬瓜，今天選用的是小冬瓜，去皮去囊。毛豆汆燙備用，玉米粒可用罐頭，薑切末。 薑末與植物肉混合，加入鹽、昆布醬油或淡醬油、香油，加入毛豆與玉米粒，攪拌均勻備用。 冬瓜內部先抹上太白粉，再填入拌好的餡料。放入電鍋，外鍋加一杯水，蒸至跳起。 另起鍋，熱少許油，先炒紅蘿蔔丁，加入清水與蒸出的冬瓜湯汁，再放入毛豆仁、玉米粒。 拌入甜辣醬（可依喜好調整），最後以芡汁勾芡，淋在冬瓜周圍，即成一道清爽快速的「電鍋蒸冬瓜封」。

電鍋蒸冬瓜封食譜









（本文獲授權轉載，原文為：【生活蔬食】電鍋蒸冬瓜封）

