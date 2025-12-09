有食譜》冬天進補怎麼吃？推薦「蔬食輕補」6菜單：白色食物強化免疫
秋冬氣溫變化大，許多民眾可能大多以薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等經典補湯來暖身。然而，冬季也正是呼吸道問題最容易頻繁發作的時節，營養師推薦，此時更推薦以「蔬食輕補」的方式來調理身體，不僅熱量、膽固醇較低，更富含大量維生素、植化素及膳食纖維，能強化呼吸道黏膜防線、對抗發炎、同時也可促進腸道健康，強化免疫力。
呼吸道保養多吃白色食物
聯青診所營養師莊譓馨表示，在中醫觀點中，白色食物具有滋陰生津的作用，可以調節肺氣、幫助修復肺部組織，例如：蓮藕、山藥、白蘿蔔、梨子、白木耳、百合、蓮子等，在清熱解燥的同時，也有止咳化痰的效果。而從營養醫學的角度來說，上述白色食材通常富含黏液蛋白、多醣體和水溶性纖維等，能幫助修復肺部組織，有益呼吸道、腸道等黏膜組織的健康。
此外，富含β-胡蘿蔔素的胡蘿蔔、南瓜、菠菜等也很推薦在秋冬時多食用。莊譓馨說明，β-胡蘿蔔素在人體內會被轉化為維生素A，而維生素A是維持上皮組織、形成呼吸道黏膜屏障的關鍵營養素。其他如杏仁粉（南杏仁）、芝麻、蜂蜜、柿子、豆漿、牛奶等，可提供優質脂肪、維生素E、與蛋白質等， 都是修復、滋潤呼吸道黏膜的好食材。
蔬食進補全餐保養呼吸道
莊譓馨推薦一套「蔬食進補全餐」，讓民眾能從主菜、主食、湯品，到點心、飲品等，都能全方位進行呼吸道保健：
主菜【麻油猴頭菇】抗發炎、增加免疫力
菇類除了有豐富膳食纖維，也可幫助腸道蠕動，同時也有多種胺基酸和多醣體，可抗發炎、增加免疫能力。猴頭菇更是推薦的高營養價值食材。
作法：
猴頭菇、香菇以薑、麻油拌炒
加入枸杞、紅棗、高麗菜後，以少量水燜煮十分鐘完成
主食【菱角蘑菇粥】止咳潤肺
菱角富含蛋白質、醣類、維生素B群和E、鎂等成分；可止咳潤肺、對抗發炎。
作法：
將熟菱角100公克去殼取肉、100公克蘑菇切片
將1杯白米、菱角和蘑菇倒入鍋中，加水，以小火熬煮30分鐘成粥
最後加5公克枸杞，和二分之一小匙鹽巴調勻
湯品【山藥養生菇湯】促進腸道健康
富含豐富的膳食纖維與植化素有助於促進腸道健康，正適合秋冬飲用。
作法：
先將牛蒡、胡蘿蔔、玉米、當歸、枸杞、紅棗、薑片入鍋以水煮20分鐘
再陸續加入山藥或南瓜、板豆腐、番茄、秀珍菇、杏鮑菇，就是一道美味的蔬食湯品
點心【杏仁潤肺飲】、【美白蓮梨養肺湯】潤肺補水
杏仁富含不飽和脂肪酸，有助於滋潤呼吸道黏膜、舒緩喉嚨乾癢，白木耳、水梨：因有大量的水分，可滋潤呼吸道。
杏仁潤肺飲作法：
先將白木耳、薏仁一起燉煮
最後加入南杏仁粉
美白蓮梨養肺湯作法：
將20公克白木耳泡軟剪成小塊
加入10公克蓮子、8公克百合、8公克杏仁燉煮30分鐘
加入去皮的水梨一顆煮至果肉呈透明狀
加入適當冰糖調味
飲品【蜂蜜菊花茶】潤燥止咳
蜂蜜具有潤燥、潤肺的作用，與菊花茶結合後，能增強對乾燥黏膜的滋潤效果，適合作為日常保健的健康飲料。
作法：
乾菊花數朵洗淨放入鍋中加水，以大火煮沸轉小火續煮10～15分鐘
熄火取出菊花置涼後，加入蜂蜜1～2大匙拌勻
呼吸訓練提升心肺功能
除了食補，也建議可從生活上進行呼吸系統的調理，例如可增加「呼吸訓練」，如放慢呼吸速度、深呼吸或腹式呼吸，提升肺部含氧量並改善呼吸功能；同時，也配合規律運動，如健走、太極或其他有氧運動，可有助維持心肺健康與整體代謝。
另外，保持充足且高品質的睡眠，可有助身體自我修復與免疫調節，這也是非常重要的！整合飲食、運動與生活習慣，才能讓身體機能在冬季維持最佳狀態，達到真正的健康養生效果。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
薑母鴨用什麼鴨才對？教你「這樣煮」最好吃！加碼禁忌、功效一次看
羊肉爐推薦「這樣煮」最好吃！加碼「新鮮羊肉」挑選4法+清燉3步驟
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》冬天進補怎麼吃？推薦「蔬食輕補」6菜單：白色食物強化免疫
其他人也在看
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 1
茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增
茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 2
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師教你吃對「6種營養」過濾、分解、代謝蘇丹紅
國內爆出化粧品含禁用色素「蘇丹四號」蘇丹紅，食藥署全面追查後，立刻要求業者下架，其中包括歐萊德、無患子生技等知名業者旗下產品，總計多達20個品項。若不小心吃到、擦到含有蘇丹紅的產品怎麼辦？營養師提醒，若皮膚屏障受損，某些脂溶性物質確實可能透過皮膚滲入；想要代謝這些外來物質，需要足夠的營養素支持。20......詳全文良醫健康網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
腹瀉便秘是壞菌多？醫：腸道健康要看糞便顏色型態
（中央社記者曾以寧台北8日電）許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，便懷疑腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好幾天沒大便，就是腸胃出問題嗎？醫教1招自我檢測：觀察糞便顏色
許多人腸胃不好、腹瀉，就懷疑是腸道內壞菌過多，其實腸道菌是很複雜的生態，腹瀉也不一定是腸道菌所引發的。醫師指出，腸道菌泛指生存在腸道內的所有微生物群，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物，它們的種類多樣，有些對人體有益，有些則可能有害，腸道菌群的平衡對於人體健康至關重要。優活健康網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
吃得多不等於健康！保健食品服用4大注意避免胃食道潰瘍
近期門診案例顯示，不當服用保健食品或藥物可能對食道與胃造成傷害。書田診所胃腸肝膽科主任邱展賢指出，服用方式不當、錠劑或膠囊停留在食道時間過久，甚至食道或胃酸受到刺激，都可能引發食道潰瘍或胃潰瘍。 案例一，一名70歲男性為了保養，每天服用20多顆保健食品，近期出現胸痛及吞嚥不適感，經胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。另一名68歲女性，習慣睡前服用保健食品，近期胸悶就醫，胃鏡顯示食道下段潰瘍。而48歲與61歲女性患者因長期服用心臟病或中風藥物，出現黑便症狀，胃鏡檢查發現胃潰瘍，經治療後改善。 邱展賢表示，造成潰瘍的原因包括藥物或保健食品本身具有腐蝕性或酸鹼值偏高，若未完全吞下或顆粒過大、喝水量不足，容易摩擦食道或停留過久，引發組織損傷。此外，有些藥物會影響胃酸分泌，增加胃黏膜負擔，導致糜爛性胃炎或胃潰瘍。 胸痛、胸悶、吞嚥困難或喉嚨異物感，可能與食道受損有關；若伴隨胃痛、吐酸水或黑便，則可能涉及胃部問題。透過胃鏡檢查即可確認病灶位置及嚴重程度。 針對錠劑或膠囊服用，邱展賢建議遵守四大原則： 1.遵照指示時間服用，除特別指定空腹或飯前，避免空腹服用。 2.睡前服用時，至少搭配200cc以上水量，確保常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬天吃鍋小心「熱量陷阱」！火鍋料2、3顆就破百卡 營養師：這樣吃更健康
冬季火鍋熱潮來臨，在吃火鍋圍爐的時候當然少不了各式火鍋料，營養師高敏敏近日在臉書粉絲專頁提醒，許多火鍋料其實藏著高熱量與高鈉陷阱，稍不注意便可能造成熱量攝取過量，增加身體負擔。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
想減重別只看體重計！「BMI 過低」與「隱性脂肪堆積」恐造成長期損害…專家揭：瘦到不健康更危險
體重輕盈或許是許多人追求的目標，甚至被視為「健康」的代名詞，但事實上，體重低不等於沒有慢性病風險。慢性病涵蓋非常多種，常見像高血壓、B型及C型肝炎、糖尿病、心血管疾病…等，都屬於慢性病範疇。即使體重輕，若營養不均衡、體脂肪過低或肌肉量不足，一樣可能提升慢性病風險。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸市售富硒蛋、DHA蛋貴13倍！實測營養卻無顯著差異
上海市消費者權益保護委員會針對市售雞蛋進行比較試驗，採集30款樣品發現，單價差異超過13.5倍的雞蛋，在蛋白質、脂肪、能量三大核心營養指標上並無顯著差異，低價組的蛋白質含量反而略高於高價組。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
喝茶吃莓果救心臟！研究曝：多酚高的人老得慢、血壓膽固醇都更美
【記者黃泓哲／台北報導】「韋恩的食農生活」在臉書分享最新研究，指出常吃富含多酚的食物，像是茶、咖啡、莓果、堅果、橄欖油與全穀物，有助於長期維持心臟健康。一項由英國倫敦國王學院進行、追蹤超過10年、超過3100名成年人的大型研究發現，長期吃高多酚飲食的人，血壓、膽固醇狀況更理想，心血管疾病風險也明顯較低。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大腦保健新秀肌酸，能防失智？如何吃出頭好壯壯？專家全解析
為何人人都在講肌酸（Creatine）？《紐約時報》報導指出，近期社群媒體上討論肌酸的熱度已快炸鍋，主要在於原來許多人對於肌酸的認知是可以幫助健身長肌肉，現在竟發現可能有益於治腦霧、提升大腦健康。到底權威期刊《Nature》、醫生與營養師怎麼說？吃肌酸的功效，真能防失智？如何吃健腦又健身？熟齡吃要搭遠見雜誌 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 10