有食譜》冬季進補小心上火！3步驟做「溫補四神湯」任何體質都適合

35歲陳小姐定期在中醫門診調養身體，近日卻出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適的症狀，經過醫師進一步問診釐清，發現陳小姐為了冬季進補的習俗，連日食用含麻油、薑母等的補湯，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。後續，醫師以清熱解毒的藥物調理，並協助調整飲食習慣，數天後陳小姐症狀明顯改善。







冬季進補並非越補越好



隨著天氣轉冷，許多民眾會選擇進補來暖身，常見的補品包括麻油雞、羊肉爐及薑母鴨。不過，台北慈濟醫院中醫部中醫師廖振凱提醒，冬季進補並非越補越好，仍須依個人體質辨證施補，從中醫臨床角度來看，體質大致可分為「虛寒型」與「實熱型」。

虛寒體質： 多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

實熱體質：通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。





錯誤進補恐上火、失眠



廖振凱指出，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎；而兒童也應視狀況調整進補方式，對孩童而言，規律作息與均衡飲食比進補更重要。

若民眾因進補不當導致不適就醫，中醫會先透過「望聞問切」辨識，再依症狀給予適當調理治療。例如:因燥熱加重而冒痘、口乾，會以清熱藥材進行調理；若出現腹脹、消化不良，則以調和脾胃功能為主，讓身體逐步回到平衡狀態。





溫補四神湯食譜



廖振凱呼籲，「不盲目跟隨習俗，而是根據體質適度補充，才可以達到養生的目的。」民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，才能真正健康過冬。其中，「四神湯」性質平和、溫潤滋補，適合作為冬季進補的選擇。

【溫補四神湯】

材料

山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁 薑片2～3片 清水及鹽巴

作法

將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗。 鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30～40分鐘。 加入山藥與薑片續煮至食材變軟。 以少許鹽調味，即可食用。

