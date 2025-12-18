有食譜》冬至湯圓換個湯底！4步驟做「南瓜小米露」不用加糖就美味

冬至到過年這段期間，總會看到栗子南瓜陳列在攤位上，其價格親民、大小適中，料理方便，電鍋蒸一下就非常綿香可口，不妨以南瓜、溫潤的小米、糯米作為湯底，製作成營養豐富的南瓜小米露。《優活健康網》特摘此篇由養生專家但漢蓉分享金黃南瓜小米露的食譜，讓這個冬至暖呼呼。







冬至是栗子南瓜產季



台灣國曆12月左右是「栗子南瓜」的產季，近年來台灣種植栗子南瓜的技術日益成熟，傳統市場裡，冬至到過年這段期間，總會看到許多小巧而飽滿的綠皮栗子南瓜陳列在攤位上，每每看到其圓滾而精緻的外型，總是忍不住拿起來掂量、把玩，再挑選幾個回家擺放。

南瓜可以存放的時間很長，保持通風，待南瓜消水幾天更加香甜美味，其價格親民、大小適中，料理方便，電鍋蒸一下，就非常綿香可口，橘黃的南瓜蘊含豐富的植化素，在寒冷的冬季增豔了餐盤，同時也簡單地增添了不少營養素。





南瓜小米當湯圓湯底



12月適逢冬至時節，家家戶戶有著團圓吃湯圓的習俗，圓潤、飽滿的外型，象徵著團圓、圓滿、吉祥的寓意；湯圓免不了需要甜滋滋的湯底，不妨試著以當季盛產甜香的南瓜、溫潤的小米、糯米作為湯底，再加入適量龍眼乾調味，不需要加太多的糖，就是一道香濃可口、營養豐富的南瓜小米露。

滋潤的米油同時達到養胃健脾、活絡氣血的功效，更減少了湯圓甜湯底甜度高的缺點，南瓜豐富的膳食纖維，可避免血糖快速升高，預防便祕，再放入數粒大大小小的湯圓，在寒冷的冬至節氣裡享用熱騰騰、象徵圓滿湯圓的同時，還可以達暖胃、安神的滋養功效。

南瓜性味甘、溫、無毒，可補中益氣、入脾、胃二經。南瓜的β-胡蘿蔔素含量為瓜類之冠，並富含葉黃素、玉米黃素、維生素C、維生素E、α-胡蘿蔔素及β-隱黃素等抗氧化成分，有助於降低老年性黃斑部病變和白內障的風險，強力抗氧化能力，也可以防止自由基損害眼睛、皮膚，進而改善慢性發炎，增進免疫系統。

糯米味甘性溫，入胃、肺、脾經，是一種溫和的滋補品，有補虛、補血、健脾暖胃及止汗等功效。

食材

A：南瓜丁1米杯、地瓜丁、小米、綠豆蒜、圓糯米各半米杯、水量約2000～2500毫升

B：龍眼乾三分之二米杯、枸杞3大匙、黑糖3～5大匙、湯圓數顆（可添加適量藥食黑豆酒與酒釀，充分滾沸去除酒氣，活絡氣血）

作 法

將食材A的五穀雜糧清洗乾淨，再放入南瓜丁及地瓜丁。 加水入電鍋蒸煮，外鍋大約1.5米杯的水，重複蒸煮2～3回，待粥湯香濃滑順即可。 起鍋前放入龍眼乾、枸杞及黑糖適當調味。 另一個鍋子煮湯圓，再將粥湯跟湯圓同時放入碗中，即可享用。

金黃南瓜小米露









（本文獲人間福報授權轉載，原文為：【台灣風土好料理】冬至。金黃南瓜小米露）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》冬至湯圓換個湯底！4步驟做「南瓜小米露」不用加糖就美味