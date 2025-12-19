有食譜》冬至進補吃什麼？中醫教你補腎：3步驟自製「黑豆杜仲茶」

每年冬天的12月21～23日前後，是一年一度的冬至。這一天白天最短，象徵「冬至一陽生」，意指冬至過後，陽氣逐漸回升，日照時間也隨之延長，在中醫觀點中，這是陰極轉陽的時節，因此正是補腎養陽、調養身體的好時機。中醫指出，此時節養生以護腎為首要，冬至進補應依不同體質來調整食材，避免上火。











陽明馬光中醫診所中醫師李昀芝表示，《黃帝內經》中提到：「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，意思是要順應四季來調養臟腑。腎為先天之本，主閉藏精氣，而冬季是養腎藏精的季節，即所謂「冬藏精」。

李昀芝說明，若未保藏好精氣、保存好能量，讓腎受到寒氣侵襲，導致陽氣受損，就可能出現以下腎氣不足、陰陽失衡的不適症狀：

腰膝痠軟

筋骨痠痛

疲勞倦怠

手腳冰冷

頻尿

夜尿





冬至養生吃黑色食物補腎



李昀芝指出，冬至養生可以透過食補、養生茶飲、穴位按摩、三九貼等方式來補腎養陽。在中醫五行學說中，腎對應到黑色、色黑入腎，因此在冬季養腎時，可多吃黑色食物，如：黑芝麻、黑豆、黑木耳、桑椹等食材來補腎益精，養生茶飲則可選用黑豆杜仲茶。另外需注意，腎怕寒冷之氣，因此應避免食用生冷食物。

【黑豆杜仲茶】

功效：滋補肝腎，強健腰膝。

材料：黑豆100公克、杜仲10片、紅棗10顆、枸杞10粒、10片黃耆（提味可不加）、水1,000毫升

作法：

將黑豆清洗後，放入鍋內乾炒至出現裂痕及香氣，約5～10分鐘。 將杜仲折斷，可見白色膠質絲較佳。 藥材均入鍋後，加入水煮沸，再以小火煮約30分鐘。





冬至進補對應體質避免上火



李昀芝提醒，冬至進補時最怕補過頭，導致冒痘、流鼻血、口乾舌燥、痔瘡出血、便秘、消化變差等症狀，尤其患有三高心血管疾病、陰虛火旺、脾胃虛弱的民眾更需小心，應依不同體質來調整食材：

體質虛寒者： 可溫補如：十全大補湯、當歸生薑羊肉湯、薑母鴨等。

體虛脾胃弱者： 溫和平補為主，選用平和的食材如：四神湯中芡實、山藥、蓮子、茯苓，並減少食用湯圓糯米引起消化不良。

體質燥熱者：涼補為主，加入清淡食材如：銀耳、絲瓜、菠菜、白菜、白蘿蔔等，並減少其中麻油及酒的比例。





三九貼搭配穴位按摩暖身



李昀芝提到，冬至後是中醫三九貼保養的好時機，三九貼是將白芥子、細辛、乾薑等溫經散寒的藥材做成藥餅，敷貼於特定穴位上，以治療鼻過敏、腸胃不適、手腳冰冷、筋骨痠痛、慢性疲勞等問題。此外，還可搭配穴位按摩，如腎俞、湧泉、命門穴等，來補腎氣、強健腰膝、增強免疫力。

【命門穴】

位置：位於腰部，與肚臍等高的脊椎正中線上。

功效：溫陽補腎，緩解腰膝痠痛

【腎俞穴】

位置：位於命門穴的左右兩側，約兩個指幅的寬度。

功效：補腎益精，改善耳鳴健忘

【湧泉穴】

位置：位於足底第2、3腳趾縫與腳跟連線的前三分之一凹陷處。

功效：滋養腎氣，改善失眠掉髮

李昀芝補充，「冬不藏精，春必病溫。」這句話是指若冬天沒有儲存好精氣，春天就容易受外邪侵襲而生病，尤其是流感、肺炎等。中醫十分重視「治未病」的預防醫學，建議民眾一起養腎，在冬至來臨時正確養生。

