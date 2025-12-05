有食譜》大雪節氣宜「溫補」！中醫推薦「2款養生茶飲」溫腎養陰

「大雪」是24節氣中的第21個節氣，意思是天氣更為寒冷，降雪量也增多，甚至會下起大雪。此時，天氣逐漸轉為嚴寒，體感溫度明顯下降，這時養生的重點就是「保暖」；中醫師建議長者尤應早睡晚起，注意頭腳保暖，善用食補溫腎養陰。《優活健康網》特摘此篇分享大雪的養生方法。











從11月22日「小雪」，一路走到12月7日的「大雪」節氣，都是重要的養生時期，因為此時節人體的陽氣收斂，需要注意保暖和調節情緒，避免感冒和抑鬱。

翰鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞表示，以中醫觀點來說，這時應注意風邪、寒邪侵入。而人體的頭、胸、腹、腳這四個部位，最容易受寒邪侵襲。頭是「諸陽之會」，若受寒會使頭部血管收縮，容易出現頭痛、頭暈症狀，甚者可能發生中風，或其他腦血管疾病。





大雪養生早睡晚起



建議年長者、患有腦血管疾病患者，出門時，最好戴上帽子保暖；入夜最晚11點入睡，早上不妨「晏起」，亦即可以「賴床」、睡晚一點，等太陽出來後再起床。因為晚上11點進入「子時」後，環境中的陰氣漸強，陽氣下降，如果此時能讓身體得到良好的休息，可以讓身體養陰、避免損耗陽氣。

莊可鈞指出，由於人體的頭、胸、腳三部位，最容易受風寒邪氣侵襲，因此大雪節氣，尤應注意風邪和寒邪入侵頭部和腳部，外出戴帽子、睡覺穿襪子，都是必要的養生之道。

天氣寒冷，會使血管收縮，人會出現頭痛、頭暈等症狀。對於患有心腦血管疾病的患者來說，寒冷很容易誘發和加重腦血管疾病；同時，風寒侵入人體胸部和腹部之後，易折傷體內陽氣，從而引發心臟病。此外，寒冷還可誘發胃腸疾病的發生。

莊可鈞說，「腳」離心臟最遠，血液供應慢而少，皮下脂肪層較薄，保暖性較差，一旦受寒，會反射性地引起呼吸道粘膜毛細血管收縮，使抵抗力下降，導致上呼吸道感染。因此，大雪節氣，一定要特別注意足部的保暖。





食補溫腎強化免疫



大雪時節，也適合「進補」，俗諺「冬天進補，開春打虎」。冬令進補，能提高人體的免疫功能，促進新陳代謝，身體畏寒得到改善；此時宜「溫補」調節身體代謝，使營養物質轉化的能量，最大限度貯存於體內，有助於體內陽氣的升發。

「腎」是人體貯藏精氣，溫養五臟六腑的根本，莊可鈞強調「養好腎」，能夠幫助身體儲備能量、抵抗寒冷，也能在冬末春初的流感季節，擁有更好的抵抗力。

中醫主張「黑入腎」，因此可多吃黑色食物，如黑豆、黑芝麻、黑棗等養腎；白天也可吃些辛香料，如蔥薑蒜、肉豆蔻、咖哩、肉桂等，幫助血管擴張，不僅能改善手腳冰冷，也能緩解天冷過敏的情況。





中醫推薦2款茶飲



中藥茶飲部分，莊可鈞特別推薦以下2款：

【當歸黃耆紅棗茶】

材料：黃耆5克，當歸5克，紅棗3克。

作法：將上述藥材洗淨，放入500毫升的熱水中，浸泡30分鐘即可飲用。

功效：黃耆補氣健脾、紅棗補中益氣、當歸養血活血，緩解四肢冰冷。

【溫腎養生茶】

材料：黨參3克，杜仲1克，黃精2克，肉桂2克，龍眼肉2克，砂仁3克。

作法：將上述藥材洗淨，放入500毫升的熱水中，浸泡30分鐘即可飲用。

功效：黨參補氣健脾，杜仲、黃精、肉桂、龍眼肉溫腎藏精，砂仁理氣固腎。

（本文獲人間福報授權轉載，原文為：大雪養生早睡晚起 頭腳保暖食補溫腎）

本文授權轉載自《優活健康網》