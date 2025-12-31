有食譜》天氣一冷關節痛怎麼辦？中醫教4步驟喝「黑豆排骨茶」緩解

當氣溫稍降，濕氣往往跟著鋒面而來，會有民眾開始感到「關節如同氣象站般」又痠又痛，特別是長者、久坐上班族及運動受傷病史者來說，天氣濕冷變成關節疼痛的引爆點。中醫師提醒，氣溫一降關節就痛，是因為當溫度下降使關節周圍組織變得僵硬、壓力增加，可透過食補、熱敷及穴位按摩緩解。











建功馬光中醫診所中醫師許哲維表示，當天氣轉為濕冷時，關節內壓會相對於外部增加，會拉扯關節周圍的肌腱、韌帶等組織引起痠痛。陰雨對於神經的敏感度也會增加，也會讓人情緒低落、減少活動，會放大關節不適的感覺。

4類人易受天氣濕冷影響



許哲維說明，以中醫角度來看，關節痠痛是因為外邪侵犯關節，當天氣變得濕冷，環境中的寒邪濕邪會入侵其關節、血管，讓氣血運送受阻，出現像是身體沉重、關節痠痛，或是活動及感覺異常的情況。

哪些人特別容易受寒濕影響？許哲維指出，下列族群應特別當心：

中老年人： 因為體內陽氣隨著年齡逐漸衰弱，關節周邊軟組織彈性降低，且常伴著膝／髖關節的退化性關節炎，特別會受到寒濕邪的侵擾，而讓關節更為痠痛。

曾經有過關節外傷開刀、運動傷害患者： 因為寒濕邪的侵擾，讓先前勞損舊傷復發或加重。

上班族： 因為常久坐，氣血運行能力稍弱，當寒濕邪侵擾時，會讓氣血更阻塞關節酸麻的情況更頻繁。

體重較重、類風濕性關節炎的患者：因為體質本身偏濕，遇到寒濕往往會讓關節的負荷更重。





關節食療喝黑豆排骨湯



許哲維說，上述族群在天氣變冷時，可以喝一點通絡氣血的藥膳，幫助暖胃、身體除濕及顧筋骨，可喝黑豆排骨湯，是補肝腎、祛風濕、減緩關節痠痛，天冷進補不上火的好選擇：

【除濕通絡黑豆排骨湯】

材料：杜仲10公克、牛膝10公克、當歸6公克、木瓜3公克、黑豆50公克、大蒜半顆、老薑3片、排骨300公克、米酒適量。

步驟：

藥材洗淨後、大蒜洗淨撥開剁碎。 與川燙過的排骨一起放入鍋中。 加水約1,500毫升，中火燉煮1.5小時。 加入少許鹽調味後即可食用。

藥／食材功效：

杜仲：補肝腎、強筋骨，折斷時有牽絲為上品。

牛膝：活血祛瘀，引血下行，對下肢關節痠痛特別有效。

當歸：養血活血，除了補血還可以增加氣血循環。

木瓜：不是水果木瓜，是藥材木瓜，舒筋活絡，除濕強壯脾胃。

黑豆：補腎益精，含有豐富的大豆蛋白可以維持肌肉，強化骨骼與關節。

老薑：溫中散寒，適合中老年人及寒性體質者。





穴位按摩加熱敷活絡關節



許哲維建議，除了食療，搭配穴位按摩與熱敷，可促進氣血流動暢通、祛寒祛濕。搭配熱毛巾或電熱貼片在穴位上面熱敷，便可改善關節僵硬與痠痛：

陽陵泉（小腿外側，腓骨頭前凹陷處）： 疏肝清熱、利濕、舒筋健膝。

足三里（膝下四橫指，脛骨旁開一橫指）： 補氣健脾、強壯四肢。

委中穴（膝蓋後方凹陷處）：通經活絡，適合腰膝痠痛時按摩。

許哲維補充，每天按摩上述穴位3～5分鐘，能促進血液循環，減輕關節僵硬與痠痛感。此外，注意手腳關節的保暖、適量運動，留意家中的濕度並善用空調管理濕度，避免連續3天讓家中相對濕度超過60%。

許哲維說，保養自己的陽氣並保持關節溫暖、氣血通暢，便可預防寒濕所致的關節痠痛。除了藥膳與穴道按壓，維持適度運動、避免久坐，冷天注意保暖，尤其是膝蓋、手足等部位。日常點滴積累健康，讓筋骨更有力、關節少痠痛，快樂過冬沒煩惱。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》天氣一冷關節痛怎麼辦？中醫教4步驟喝「黑豆排骨茶」緩解