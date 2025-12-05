有食譜》寒冬來杯熱飲！2025大雪必喝「薑湯加1物」讓全身暖起來

節氣即將進入「大雪」，這是冬至前的重要節氣，象徵天地陰寒漸盛、氣溫日益下降。此時人體陽氣最易受寒所傷，因此更要留意「避寒護陽」，從保暖、飲食與調養作息著手，為迎接隆冬做好準備。大雪養生怎麼做？中醫師建議，可用暖暖包敷於腹部或腰背3穴位，並推薦暖心「1茶飲」潤肺養顏。











亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘表示，中醫自古講求「天人合一」與「天人相應」，認為人體與自然界息息相關。人生活於天地之間，體內的氣血運行、陰陽變化，皆與四時氣候相呼應。《黃帝內經》提到：「人與天地相參也，與日月相應也。」意即人體的生理活動，應順應天地陰陽的變化，才能維持健康。

大雪時節易有4類症狀



藍涵鐘說明，近期節氣將入大雪，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，提醒人們應特別注意「避寒護陽」。冬季五行屬水，主腎，此時易受寒氣陰邪影響，氣血收縮、筋脈緊束。若寒氣深入臟腑，則易傷陽氣，導致腎陽不足或脾胃虛寒。

藍涵鐘指出，若沒有做好保暖或體質虛寒者，容易出現下列症狀：

手腳冰冷、關節僵硬

腰痠背痛、氣血不暢

消化不良、胃寒脹氣

女性經痛、血塊多

藍涵鐘建議，冬天養生的關鍵在於溫陽護腎、靜養身心。起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩。飲食上以溫補為主，多食薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌食冰冷瓜果與生冷食物。





保暖小妙招：泡腳、溫敷、熱飲



當天氣轉寒，除了保暖外，更可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果。

1. 泡腳：足暖則全身暖

每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。

泡腳藥方：乾薑1.5錢、艾葉2錢、吳茱萸0.5錢、當歸尾1.5錢、獨活2錢、益母草2錢。

作法：以上藥材加入1,000毫升清水，大火煮滾後轉小火慢煮10分鐘，再倒入泡腳盆，加水稀釋至適溫即可。

2. 溫敷：溫養經脈、驅寒補陽

可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是以下穴位，溫敷10～15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛：

關元穴（任脈）：肚臍下四橫指處，溫腎固精。

足三里（胃經）：髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。

腎俞穴（膀胱經）：第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。

3. 藥膳熱飲：薑心比心甜湯

材料：生薑帶皮2錢、桂心1錢、雞心棗3錢、枸杞2錢、薏苡仁3錢、蓮子2錢、白木耳5錢，加適量冰糖煮成甜湯。

功效：此方能溫中祛寒、補腎健脾、潤肺養顏，是冬季暖身的好選擇。

藍涵鐘提醒，冬季養生的核心，在於順天時、護陽氣、養腎精。順應24節氣的節奏，讓生活與天地陰陽變化相協調，不僅能預防寒邪，更能為來年的生機蓄勢，冬天便不再冰冷，而是最適合修養、積蓄能量的溫暖季節。

本文授權轉載自《優活健康網》