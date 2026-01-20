有食譜》一年最冷「大寒」養生懶人包！3步驟自製「薑桂甘草茶」暖身

大寒是24節氣的最後一個節氣，通常落在國曆1月19～21日，是一年中寒氣最盛的時節。古人說：「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖。」這不只是對氣候的觀察，更是一種人生智慧——當寒冷走到極點，轉機也正悄然醞釀。中醫師提醒，大寒養生懶人包可掌握「1茶飲2穴道3九貼」，為身體蓄積能量，可以開始為來年的春天做準備。











信義馬光中醫診所中醫師游晏楠表示，在傳統農業社會，大寒正值歲末年終，田間農事暫歇，人們開始為迎接新年做準備，如掃塵、尾牙祭、醃製臘味等習俗，象徵整理過去、除舊布新，為新的一年累積能量。

大寒靜養身心蓄積能量



游晏楠說明，從文化與養生觀點來看，冬末重在「藏養」。中醫提到「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能好好調養身體，來到春天便容易受到病邪侵襲。因此，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補。日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。

所以在大寒來臨前，游晏楠提醒大家好好保暖、順應自然早睡晚起，在一年最冷的時刻，學會慢下腳步、安頓身心。當寒氣漸退，新的循環也將隨之展開。





大寒節氣常見不適症狀



游晏楠指出，在氣候最寒冷的時期，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息，防寒保暖護好3個部位尤其重要：

頭頸部： 外出可配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。

腹部與腰部： 腹部受寒易影響腸胃與代謝。

腳部：腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。

游晏楠解釋，當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適。此時，常有病人睡覺起來就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利，中醫師會利用針灸肌肉僵硬部位改善疼痛，再利用三九貼貼於患部，持續放鬆及給予肌肉能量修復。





大寒養生3招懶人包



游晏楠提醒，大寒不只是寒冷的終點，也是春天的起點，在這個節氣好好保暖、調養飲食與作息，不僅能安然度過寒冬，更能為接下來的春季健康打下穩固基礎。大寒養生懶人包可透過「1茶飲2穴道3九貼」來保健：

大寒保養茶飲【薑桂甘草茶】

材料：乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢

沖泡方式：

將所有材料洗淨，放入過濾袋中。 將過濾袋放入鍋中，加水1,500毫升。 以大火煮滾後，關小火繼續煮約10～15分鐘，即可飲用。

提醒：女性懷孕、經期不宜飲用。

大寒穴位按摩、泡腳保養

用手指關節輕壓，按摩以下穴位，每次各10秒鐘，每天至少20次：

手三里穴： 肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處。同時可緩解肩頸緊繃的情況。

公孫穴：拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處

中醫說「寒從腳下生」。冬天氣溫越來越低，寒氣容易從足部入侵，泡腳可溫通足部經絡，幫助驅寒暖身、改善手腳冰冷，每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽，足暖則全身暖。

大寒保養【三九天敷貼】

中醫提到：「正氣存內，邪不可干。」游晏楠解釋，這是指體內若有足夠的正氣（抵抗力），外在的邪氣（病菌）就不容易影響健康。「三九貼」利用冬病冬治的道理，結合時令節氣三九天與穴位療法，可說是中醫的預防針。選用具有溫經散寒效果的中藥外敷方，配合節氣，敷貼於客製化的穴位，讓藥方滲入穴位經絡，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。

