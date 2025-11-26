有食譜》汗皰疹與手腳濕氣重有關！中醫推「三妙祛濕茶」有效止癢
汗皰疹是一種濕疹類的皮膚病，好發於換季或是天氣熱的時候，該如何正確止癢呢？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科資深主治醫師謝旭東於《肌膚的事，讓專業的來！》一書中，從中醫角度說明皮膚問題，輕鬆瞭解蕁麻疹、濕疹、異位性皮膚炎、神經性皮膚炎、乾癬性關節炎等皮膚疾病，幫助讀者建立最完整、最堅固的肌膚防護網。以下為原書摘文：
小園是45歲的上班族，到了夏天時，雙側手指、腳趾就會開始起水泡搔癢，而在今年開始，即使天氣轉為秋天，氣候轉涼通常是症狀會減輕的季節，但搔癢狀況卻不但不減，反而加劇了。原因是家裡的母親生病了，小園不只要上班，回家除了要帶小朋友，還要抽空輪班去醫院照顧母親，把自己搞得過累，結果，還要吃安眠藥才能入睡，不然會被癢醒。
汗皰疹與濕氣重有關
汗皰疹在中醫典籍記載中屬於「螞蟻窩」、「田螺皰」。雖然手上或腳上的水疱看起來很可怕，但卻沒有傳染性，屬於濕疹的一種。受到體質、壓力、飲食的影響，中醫認為該疾病與手腳的濕氣重有關。
而小園失眠的情況，是因為交感神經過度亢奮，晚上應該要副交感神經主事，讓人會放鬆，產生睡意，但如果是交感主事，反而沒有辦法睡著。就像以前考試到了，熬夜奮力讀書，結果，真的要睡覺的時候，一點睡意也沒有。
如果一直反覆的讓交感神經亢奮，就有可能得到「自律神經失調」的症狀。這種問題去醫院檢查也發現不了什麼大問題，但是會持續困擾著患者，最常見的症狀就是失眠，幸好小園是剛剛吃了安眠藥不到一個月，我有辦法讓她不吃安眠藥也能睡著。
治療的處方是「白虎湯」，白虎湯清熱瀉火，效果近似於強效抗發炎藥，先幫小園將發炎給控制下來，搭配上單味藥「鬱金」放鬆心情，鬱金是用來解鬱的，畢竟癢到這麼厲害，沒有讓心情放鬆一下不行，還有搭配換膚方一天兩包清熱除濕。
此外，飲食上也要注意避免讓汗皰疹變嚴重的食物，比如菸酒。若是過敏體質，也要小心烤炸辣類、甜食，而芒果、荔枝、龍眼等熱性水果也要少碰到。另外，研究也指出鎳、鈷及鉻較高的食物也必須減少食用，比如香菇、番茄、梨子、巧克力、堅果、全麥類等。
汗皰疹要勤擦護手霜
類固醇對於汗皰疹確實有效，而且止癢效果很好，我在門診碰到的病人，都是類固醇反覆擦了太久，或是症狀太嚴重才來求診，通常是夏天病人最多，秋冬比較少見，秋冬見到的會是症狀嚴重的人。
汗皰疹有一個保養的方式，就是要擦護手霜，但是，在皮膚搔癢起水泡厲害的時候，是擦不上去的，通常會越擦越癢。因為皮膚在發炎的時候，是沒有辦法塗上任何護手霜的，需經過中藥的治療後皮膚狀況穩定，才有辦法擦上護手霜。
當雙手已經不會沒事想抓，在這時，要趕快擦上護手霜促進皮膚的修復。小園治療了一個禮拜後，回診時跟我說，中藥是不是摻了安眠藥，怎麼吃了會睡意濃厚，所以早上的那包換膚方不敢喝，怕上班上到一半睡著了。
汗皰疹要注意三者平衡
其實小園失眠、皮膚的發炎，中醫看都是一團火在燒，換膚方就是讓她身體澆了一盆水，火滅了，人自然就想睡了，交感神經穩定下來，現在會產生的睡意，就是她之前一直沒補回來的睡眠。
治療一個月後，小園的媽媽走了，回歸上天的懷抱，她的休息時間開始充足，搔癢的狀況逐日減少，總算又可以回到正常的日子。等她已經沒有症狀的時候，我鼓勵她再吃了兩個多月的藥，才完全停藥。
症狀改善後不馬上停藥的原因在於，如果只是症狀好了不吃藥，過沒有多久，可能隔年的夏天汗皰疹又會發作，再堅持服藥約2～3個月的時候，相當是給身體一個保固，不容易復發，就像剪完頭髮要噴定型一樣。
汗皰疹同樣要注意保持「睡眠」、「壓力」、「飲食」三者的平衡，汗皰疹因壓力大而變嚴重，所以此時睡眠和飲食很重要。若無法減少壓力，至少顧好睡眠和飲食以免汗皰疹搔癢加重。
【三妙祛濕茶】
材料：蒼朮6公克、黃柏6公克、川牛膝6公克。
作法：以1000毫升的水煮至500毫升，放涼後飲用。
用法：一天一次，可以連續喝3天緩解症狀，若症狀仍未緩解，需找醫師根據妳的體質使用對應的處方。
功效：蒼朮和黃柏清熱燥濕、川牛膝能利水除濕。
注意：懷孕婦女、感冒、幼兒或是使用慢性病藥物，需在醫師指示下服用。
補充：若出現搔癢在天氣潮濕加重，伴隨全身沉重感、午後疲倦易睡、腦袋昏沉等症狀，都可以飲用此茶。
（本文摘自／肌膚的事，讓專業的來！：謝旭東醫師教你正確護膚，讓你晶瑩透亮／大都會文化）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
梅雨季皮膚癢不停！是汗皰疹還香港腳？「汗皰疹懶人包」一文看懂
消炎、抗腫、燙傷⋯都能用的良藥！中醫教「5步驟」製作天然紫雲膏
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》汗皰疹與手腳濕氣重有關！中醫推「三妙祛濕茶」有效止癢
其他人也在看
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 5 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 天前
1個月沒大便！41歲男腹痛慘死…驗屍驚見「9公斤巨糞」撐破腸道奪命
美國俄亥俄州發生離奇死亡案件，一名患有身心障礙的41歲男子詹姆斯（James Stewart）在護理機構中，因長達1個月沒有排便，導致腹中累積超過20磅（約9公斤）糞便，最終因嚴重腸梗塞死亡。詹姆斯家屬指控護理機構明知詹姆斯因服藥出現便秘問題，卻放任情況惡化，未即時送醫或通知家屬，導致憾事發生，目前已委任律師提告求償。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
早餐要喝豆漿、米漿、牛奶或燕麥奶？營養師大推「它」穩血糖
早餐要喝豆漿、米漿，還是牛奶、燕麥奶？營養師吳映澄分析，4種常見的早餐飲品，建議想補充蛋白質的人可以喝牛奶、豆漿，若想補充膳食纖維則選擇燕麥奶。 豆漿營養有哪些？補蛋白質、大豆異黃酮、卵磷脂健康2.0 ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
獨/32歲男「牙齒全壞光」醫揭原因！口腔問題恐爆4大癌症
一名32歲年輕男性牙痛就醫發現，幾乎全口牙齒都在搖動，經醫師詢問後才知，他一天最多可抽到四包菸，對此，口腔醫學部牙周病科林宏達醫師指出，台灣成年人牙周病盛行率高達8成以上，不僅影響口腔健康，更可能增加心血管疾病、糖尿病和癌症風險。中天新聞網 ・ 18 小時前
腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心
演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。幸福熟齡 ・ 1 天前
流感疫苗「史上打最快」跨年前恐用光！ 羅一鈞緊急宣布加購15萬劑
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 公費流感疫苗打到快見底！疾管署署長羅一鈞今（25）日親自宣布，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，因為，今年受到「流感提早」、「大S效應」兩大因素影響，民眾搶打流感疫苗史上最旺，從10月1日開打迄今，已經打掉近九成二的疫苗，全國最快跨年前後就可能沒有公費流感疫苗可打，因此決定緊急加購。疾管署預估若採購程序順利，預計12...匯流新聞網 ・ 23 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 19 小時前
快看一下你常用的那瓶洗髮精！專家揭含有這些防腐劑 大量掉髮元凶
你的頭髮近來會出現大量脫落，讓你嚇到的地步嗎？如果不是在接受藥物治療所引發，專家提醒，最好檢查一下常常使用的那瓶洗髮精，有沒有添加防腐劑？一旦破壞了頭皮防菌的平衡力，頭皮就好像被腐蝕一般，不能小看！健康2.0 ・ 5 小時前
21歲女反覆發燒、關節腫痛 一查竟確診紅斑性狼瘡
一名21歲女性反覆發燒、全身疲倦，出現落髮、面部紅斑及關節腫痛等症狀，檢查後確診為全身性紅斑性狼瘡。此疾病在台灣最常好發於20至49歲女性，患者需定期追蹤、避免紫外線曝曬，並保持良好生活習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日長，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
小骨折奪命？8歲童在校摔斷手「治12天竟突猝死」死因未知
愛爾蘭一名8歲男童馬修‧布林（Matthew Breen）日前在學校不小心摔斷手，手臂因此有2處骨折，但準備手術期間，馬修卻一直感到身體不適，經過多次治療後，雖病情有些微好轉，但幾天後，馬修突然猝逝，死因成謎。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
心肌梗塞自救3法！2茶飲預防血管鈣化 2穴道強心肺解胸悶
現代人飲食西化、生活壓力大，心血管疾病已成為十大死因之一。心臟外科醫師楊智鈞表示，不少心肌梗塞患者在手術後，因飲食過於清淡，缺乏足夠蛋白質，導致身體虛弱無力。中醫師鄒瑋倫建議，術後患者可透過適度運動、健康2.0 ・ 5 小時前
漂髮前必看！5種「不適合淺色髮」的外貌類型，染錯小心顯黑又顯老
秋冬就是奶茶色、奶茶灰、榛果灰棕等「淺髮色」的主場，不過在衝動預約漂髮之前，先等等！不是每個人都適合染淺髮色。髮色一旦挑錯，不只會讓臉垮、髮質崩，甚至還可能讓整個人看起來沒精神。這篇就幫大家整理出「8種不適合染淺髮」的外貌特徵。染髮前先幫自己做個小檢查，避開地雷色，讓改變髮色真的變成加分項！BEAUTY美人圈 ・ 4 小時前
睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。 每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。 但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。 睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意 睡夢中過世有4大常見原因： 1.心因性猝死 最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。 陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。 2.腦血管疾病 基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可康健雜誌 ・ 1 天前
日旅注意！愈來愈多國人赴日返台發燒 半數「確診流感」
即時中心／徐子為報導疾管署署長羅一鈞今（25）指出，日本流感疫情升溫，且會在耶誕節前後達到高峰。台中小兒科醫師施勝桓觀察，目前流感症狀以高燒、畏寒、倦怠、肌肉痠痛等4大症狀為主，最近患者出現這類症狀，經快篩有半數確診是流感，近兩週出現不少從日本返台的民眾，入境時被偵測出高燒，或是回台後有流感症狀就醫。民視 ・ 15 小時前
老了回春有解方！研究揭「它」能激活免疫系統：4個月見效
中年人常感嘆免疫力下降，但醫師張家銘表示，一篇今年新發表的文章指出，免疫系統老化到一個階段後，不只防禦力下降，還會引發慢性發炎，但此狀態可被「運動」逆轉，只要連續12週，每週3~5天，每天30分鐘運動，例如快走、有氧、慢跑或肌力訓練，免疫系統就會年輕化。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前