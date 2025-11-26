有食譜》汗皰疹與手腳濕氣重有關！中醫推「三妙祛濕茶」有效止癢

汗皰疹是一種濕疹類的皮膚病，好發於換季或是天氣熱的時候，該如何正確止癢呢？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科資深主治醫師謝旭東於《肌膚的事，讓專業的來！》一書中，從中醫角度說明皮膚問題，輕鬆瞭解蕁麻疹、濕疹、異位性皮膚炎、神經性皮膚炎、乾癬性關節炎等皮膚疾病，幫助讀者建立最完整、最堅固的肌膚防護網。以下為原書摘文：











小園是45歲的上班族，到了夏天時，雙側手指、腳趾就會開始起水泡搔癢，而在今年開始，即使天氣轉為秋天，氣候轉涼通常是症狀會減輕的季節，但搔癢狀況卻不但不減，反而加劇了。原因是家裡的母親生病了，小園不只要上班，回家除了要帶小朋友，還要抽空輪班去醫院照顧母親，把自己搞得過累，結果，還要吃安眠藥才能入睡，不然會被癢醒。

汗皰疹與濕氣重有關



汗皰疹在中醫典籍記載中屬於「螞蟻窩」、「田螺皰」。雖然手上或腳上的水疱看起來很可怕，但卻沒有傳染性，屬於濕疹的一種。受到體質、壓力、飲食的影響，中醫認為該疾病與手腳的濕氣重有關。

而小園失眠的情況，是因為交感神經過度亢奮，晚上應該要副交感神經主事，讓人會放鬆，產生睡意，但如果是交感主事，反而沒有辦法睡著。就像以前考試到了，熬夜奮力讀書，結果，真的要睡覺的時候，一點睡意也沒有。

如果一直反覆的讓交感神經亢奮，就有可能得到「自律神經失調」的症狀。這種問題去醫院檢查也發現不了什麼大問題，但是會持續困擾著患者，最常見的症狀就是失眠，幸好小園是剛剛吃了安眠藥不到一個月，我有辦法讓她不吃安眠藥也能睡著。

治療的處方是「白虎湯」，白虎湯清熱瀉火，效果近似於強效抗發炎藥，先幫小園將發炎給控制下來，搭配上單味藥「鬱金」放鬆心情，鬱金是用來解鬱的，畢竟癢到這麼厲害，沒有讓心情放鬆一下不行，還有搭配換膚方一天兩包清熱除濕。

此外，飲食上也要注意避免讓汗皰疹變嚴重的食物，比如菸酒。若是過敏體質，也要小心烤炸辣類、甜食，而芒果、荔枝、龍眼等熱性水果也要少碰到。另外，研究也指出鎳、鈷及鉻較高的食物也必須減少食用，比如香菇、番茄、梨子、巧克力、堅果、全麥類等。





汗皰疹要勤擦護手霜



類固醇對於汗皰疹確實有效，而且止癢效果很好，我在門診碰到的病人，都是類固醇反覆擦了太久，或是症狀太嚴重才來求診，通常是夏天病人最多，秋冬比較少見，秋冬見到的會是症狀嚴重的人。

汗皰疹有一個保養的方式，就是要擦護手霜，但是，在皮膚搔癢起水泡厲害的時候，是擦不上去的，通常會越擦越癢。因為皮膚在發炎的時候，是沒有辦法塗上任何護手霜的，需經過中藥的治療後皮膚狀況穩定，才有辦法擦上護手霜。

當雙手已經不會沒事想抓，在這時，要趕快擦上護手霜促進皮膚的修復。小園治療了一個禮拜後，回診時跟我說，中藥是不是摻了安眠藥，怎麼吃了會睡意濃厚，所以早上的那包換膚方不敢喝，怕上班上到一半睡著了。





汗皰疹要注意三者平衡



其實小園失眠、皮膚的發炎，中醫看都是一團火在燒，換膚方就是讓她身體澆了一盆水，火滅了，人自然就想睡了，交感神經穩定下來，現在會產生的睡意，就是她之前一直沒補回來的睡眠。

治療一個月後，小園的媽媽走了，回歸上天的懷抱，她的休息時間開始充足，搔癢的狀況逐日減少，總算又可以回到正常的日子。等她已經沒有症狀的時候，我鼓勵她再吃了兩個多月的藥，才完全停藥。

症狀改善後不馬上停藥的原因在於，如果只是症狀好了不吃藥，過沒有多久，可能隔年的夏天汗皰疹又會發作，再堅持服藥約2～3個月的時候，相當是給身體一個保固，不容易復發，就像剪完頭髮要噴定型一樣。

汗皰疹同樣要注意保持「睡眠」、「壓力」、「飲食」三者的平衡，汗皰疹因壓力大而變嚴重，所以此時睡眠和飲食很重要。若無法減少壓力，至少顧好睡眠和飲食以免汗皰疹搔癢加重。

【三妙祛濕茶】

材料：蒼朮6公克、黃柏6公克、川牛膝6公克。

作法：以1000毫升的水煮至500毫升，放涼後飲用。

用法：一天一次，可以連續喝3天緩解症狀，若症狀仍未緩解，需找醫師根據妳的體質使用對應的處方。

功效：蒼朮和黃柏清熱燥濕、川牛膝能利水除濕。

注意：懷孕婦女、感冒、幼兒或是使用慢性病藥物，需在醫師指示下服用。

補充：若出現搔癢在天氣潮濕加重，伴隨全身沉重感、午後疲倦易睡、腦袋昏沉等症狀，都可以飲用此茶。

（本文摘自／肌膚的事，讓專業的來！：謝旭東醫師教你正確護膚，讓你晶瑩透亮／大都會文化）

消炎、抗腫、燙傷⋯都能用的良藥！中醫教「5步驟」製作天然紫雲膏



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》汗皰疹與手腳濕氣重有關！中醫推「三妙祛濕茶」有效止癢