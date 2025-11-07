有食譜》立冬吃甜粥進補！3步驟做「栗子綠豆粥」加點黑豆酒露提味

立冬是冬季的第一個節氣，替寒冷的冬天拉開序幕。在這一天，陽氣逐漸消退，陰氣逐漸增強，意味著寒冷的冬天即將到來，此時有「立冬進補」的習俗，目的是在天氣變冷前恢復體力，為過冬做準備。《優活健康網》特摘養生專家但漢蓉分享立冬的養生食譜，在家自己搭配一道溫暖又補冬的自然甜粥，既美味又健康。







立冬吃甜粥補冬



立冬三候：「一候水始冰；二候地始凍；三候雉入大水為蜃」。據先人曆書記載：「立，建始也。冬，終也，萬物收藏也」。立冬是冬季的第一個節氣，民間有著立冬補冬的習俗，希望透過食療補充豐富營養，養精蓄銳，以利身體儲備足夠的能量來抵禦寒冬的溼冷與氣候的變化。

廣告 廣告









隨著氣溫不斷地降低，人們吃熱騰騰的火鍋、濃郁湯品、甜滋滋的糕點意願大幅提升，一不小心就容易攝取了過多的糖分、熱量與調味料，不妨挑選一些冬令特產的天然食材，藉由食物本身的溫熱性質與香甜口感，在家自己搭配一道溫暖又補冬的自然甜粥，既美味又健康。

綠豆蒜是脫了綠豆皮的綠豆仁，顏色嫩黃、口感鬆軟、香氣十足，綠豆皮具有解暑、清熱、利水去溼的功效，綠豆仁含豐富的蛋白質、澱粉與纖維，也具有清熱、解毒的功效，加入圓糯米一同熬煮糯米綠豆粥，兼具綠豆與糯米的香氣，粥品清香滑溜，不容易脹氣，再加入一些滋補氣血的桂圓乾、黑豆酒、栗子等溫性食材，在進入凍寒的冬令時節，是一道健脾暖胃、滋補腎氣、同時溫暖腿腳的安神甜粥。

食材

材料A

圓糯米0.5 米杯

綜合薏仁（或四神）0.5米杯（可以使用多樣單品種薏仁，豐富口感）

水量約2000毫升

材料B

綠豆蒜1.5米杯（放入濾網、沖洗備用，不需浸泡）

冷凍鮮栗子（冰凍過的栗子可增快鬆軟的速度）

廣告 廣告

材料C

桂圓乾、黑豆養生酒露、黑糖皆約0.5米杯

作法

將材料A的圓糯米與薏仁洗淨兩遍，加溫水浸泡約2小時或冷藏浸泡隔夜備用。 將材料A加足水量放置10人份內鍋，大約7分滿，外鍋放1.2米杯的水，電鍋蒸煮2次，燜30分鐘至薏仁鬆軟，如果薏仁不夠鬆軟，電鍋再蒸煮一會。 待薏仁糯米粥蒸煮濃稠，再加入沖洗過後的材料B，放入薏仁糯米粥中再次蒸煮，至綠豆仁鬆軟，外鍋的水量如果不夠可以稍微補充0.5米杯，最後加入材料C再次滾沸、燜一會兒，待其入味即可。

栗子綠豆粥食譜









（本文獲授權轉載，原文為：【節氣養生】立冬 11/7~11/22 安神桂圓 栗子綠豆粥）

快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！

看更多優活健康網相關報導

三伏貼「冬病夏治」真的有效嗎？為何貼了沒感覺？醫：這3件事別做

立冬是「補腎」好時機！中醫教「平補養生法」：山藥、南瓜養氣



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》立冬吃甜粥進補！3步驟做「栗子綠豆粥」加點黑豆酒露提味