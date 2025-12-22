有食譜》護肝、抗發炎、降三高！自製「2款養生綠拿鐵」讓健康升級
綠拿鐵是近年來十分熱門的飲品，喝一杯能補充膳食纖維、維生素及多種營養素。癌症關懷基金會董事長、養生達人陳月卿於《超級綠拿鐵．抗發炎修復飲》一書中，深入解析腸道健康關鍵，從根本升級全身健康，並分享「超級綠拿鐵」的配方，幫助讀者穩定三高、降低慢性病風險，全面提升代謝力與活力。以下為原書摘文：
人體健康密碼藏在腸道裡
你或許很好奇，綠拿鐵為什麼能創造那麼多「綠色奇蹟」？背後有什麼學理根據呢？答案藏在我們的「腸道」裡。腸道的重要性，其實遠超乎一般人的想像，它是消化的門戶、免疫的堡壘、代謝的樞紐和情緒調節的中樞，可以說是身心健康的隱形司令部。
人體內的腸道菌數量約達39兆，是人體細胞數量37兆的1.3倍，菌種也多達3萬多種，重量超過1公斤。這些腸道菌主要棲息在大腸，其次是小腸。腸道菌群可分為好菌（益菌）約占10%～20%，可抑制壞菌、增強免疫力、幫助消化代謝；壞菌約20%，如過多會損害腸胃道健康，引發腹瀉、感染、代謝及免疫系統問題；其餘為中性菌約占60%～70%。
這些中性菌的特性是：當腸道好菌占優勢時，它們會偏向發揮正面作用，但若壞菌占優勢，則易轉向負面，可能助長腸道問題，也就是「牆頭草」、「隨風倒」，所以又稱條件致病菌。而每個人的腸道菌組成都不完全一樣，就像指紋一樣獨特。
「3大失能殺手」源頭都在腸道
腸道菌群是人體隱形的健康守護者，影響免疫、代謝與慢性病風險，對人體具有重要影響：
可以幫助抵禦外來病原，維持免疫平衡，預防感染、過敏和慢性發炎風險。
好菌能分解膳食纖維，產生短鏈脂肪酸（SCFAs，如丁酸鹽），幫助保護腸道黏膜、抗發炎、維持血糖穩定、控制體重，降低肥胖、糖尿病、脂肪肝風險。
當腸道菌叢失衡、腸黏膜受損時，會造成「腸漏症」（leakygut），有害物質進入血液，引起慢性發炎，增加心血管疾病、癌症、自體免疫疾病的風險。
從這些研究發現，現代人最擔心的「3大失能殺手」癌症、憂鬱症、失智症，以及肥胖、三高等慢性病，源頭都跟腸道菌叢失衡、身體長期慢性發炎有關，而且早在這些疾病發生前一、20年就有跡可循。
如果我們能多關注自己的腸道，就可以提早發現徵兆，如脹氣、便秘、腹瀉、消化不良、胃食道逆流、腸躁症等，早做改善，就可以預防身體從慢性發炎，演變成系統損害，引發各種健康問題。
【護肝綠拿鐵】
食材：
青花椰苗10克
豌豆苗30克
十字花科蔬菜70克（如高麗菜、地瓜葉、小松菜）
鳳梨50克
芭樂60克
綜合堅果1大匙
大豆胜肽2匙（10克）
薑黃粉四分之一茶匙
黑胡椒3粒
帶皮檸檬1片
好水150毫升
作法：將所有材料置入調理容杯，打45秒即完成。
小知識：
青花椰苗：所含蘿蔔硫素比青花椰菜多幾十倍，可提升肝臟的解毒作用，加速體內毒素排出。另外，蘿蔔硫素還能預防脂肪堆積，消除肥胖及代謝症候群。
大豆胜肽：將優質大豆蛋白仿造人體酶解過程，變成小分子的胜肽，可以由小腸黏膜直接吸收，減少肝的負擔，補充優質蛋白，增添綠拿鐵風味。
青花椰苗+十字花科蔬菜：幫助肝臟更有效率地分解毒素、排出體外。
芭樂（超高維生素C）、檸檬皮、薑黃、堅果：抑制發炎、減少自由基傷害。
大豆胜肽、堅果Omega-3：幫助控制脂肪肝與調節血脂，改善脂肪代謝。
芭樂（維生素C＋多酚）、豌豆苗（葉酸）、大豆胜肽（蛋白質）：支援肝細胞修復與再生。
【花漾寶盒綠拿鐵】
食材：
紫高麗菜苗10克
甜菜根15克（2小塊）
紫高麗菜60克
大番茄30克
芭樂60克
鳳梨40克
綜合堅果1平匙（10克）
大豆胜肽2匙（10克）
好水150毫升
作法：將所有食材置入調理容杯，打45秒即完成。
小知識：
紫高麗苗含豐富蘿蔔硫素+紫高麗菜（花青素）、甜菜紅素、芭樂高維生素C：減少慢性發炎，提升免疫。
甜菜根硝酸鹽+番茄茄紅素+堅果好油脂：改善血壓、血脂、血管彈性，保護心血管。
十字花科植化素+甜菜紅素+大豆胜肽：幫助肝臟解毒與修復。
芭樂：維生素C含量高，尤其是果皮，只要吃鮮果100克就可滿足一天維他命C的需要量。種籽含鐵量是熱帶水果中最多的，所以不要挖掉，一起加入調理機打成綿密的果汁或果泥，可以吸收最多營養。（便秘者勿加芭樂籽）
（本文摘自／超級綠拿鐵‧抗發炎修復飲：穩三高、遠癌症、強代謝，修復慢性病體質的每日第一杯！／天下生活）
綠拿鐵輸了！營養師推「金拿鐵」加1物：瘦身、抗憂鬱、防失智症
有食譜》來杯綠拿鐵有5大好處！自製「控糖綠拿鐵」蔬果比例一次看
