有食譜》趙露思養顏美容秘訣！4步驟自製「蘋果水」變漂亮順解疲勞

以人氣陸劇《許我耀眼》再次成為話題焦點的趙露思，日前不只發表了新專輯，更在慶生見面會上大秀演藝實力令粉絲驚豔。然而擁有骨感身材與精緻臉蛋的她，便曾在直播上分享自己私下美容養顏秘訣，就是每天一杯自製「蘋果水」。到底全網爆紅的「蘋果水」怎麼製作？還有哪些養顏美容茶推薦？《優活健康網》特摘此篇文章一次整理。







趙露思變漂亮喝「蘋果水」



趙露思的保養祕訣、妝容風格，甚至瘦身攻略，是許多女性心中的美容教科書，日前她更在直播上分享，自己調養好氣色與好膚況的關鍵，就是每天煮上一杯養顏蘋果水！這杯添加黃耆、紅棗、麥冬、桂圓、枸杞等中藥材與蘋果一起沖泡的「蘋果水」，既能滋養氣血、滋潤肌膚與喉嚨，更能提升元氣改善疲勞，想變漂亮的女孩以下製作方式快快學起來！

廣告 廣告

【趙露思同款美顏蘋果水】

準備材料：蘋果3～5片、黃耆5～8公克、紅棗5顆、麥冬10公克、桂圓6～8顆、枸杞5公克、熱水800～1000毫升。

作法：

蘋果洗淨切片、紅棗去核。 黃耆、麥冬、桂圓、紅棗沖洗後浸泡15分鐘。 所有材料放進電鍋，加水800～1000毫升燉煮30分鐘。 起鍋後再加入枸杞悶一下即可完成。





中醫推養顏美容茶1：玫瑰枸杞紅棗茶



除了趙露思同款蘋果水之外，馬光中醫診所中醫師也以專業視角推薦多款養顏美容茶，提供女性們更多變漂亮的新方案！第一款「玫瑰枸杞紅棗茶」以乾燥玫瑰花、枸杞、紅棗為主要原料，有助於舒緩情緒、調節內分泌，更能達到補血養顏、改善氣色等活血效果。

【玫瑰枸杞紅棗茶】

準備材料：乾燥玫瑰花5～8朵、枸杞10粒、去核紅棗3～4顆、熱水500毫升。

作法：

將玫瑰花、枸杞、紅棗洗淨，放入保溫杯或茶壺。 加入熱水，蓋上蓋子悶泡10～15分鐘即可飲用。 可依口味加入少量蜂蜜調味。

建議：每日午後飲用1～2杯，避免經期過量飲用。





中醫推養顏美容茶2：銀耳蓮子百合茶



若你也有著疲勞、精神不濟，進而影響氣色與情緒的困擾嗎？可以試著在日常搭配飲用這款「銀耳蓮子百合茶」。此款養生茶品，使用銀耳、蓮子、百合作為主要材料，能有助於滋陰潤肺、養顏美容，並且達到安神、潤燥、改善疲勞的功效，是更年期女性的滋補良方

【銀耳蓮子百合茶】

準備材料：乾銀耳5公克（約1小朵）、蓮子8～10粒（去芯）、乾百合5～8片、熱水500毫升。

作法：

銀耳提前用溫水泡發2小時，洗淨撕成小塊；蓮子與百合洗淨。 將所有材料放入茶壺或燉盅，加入熱水，蓋上蓋子燉煮15～20分鐘，或用保溫杯悶泡20分鐘。 可加入少許冰糖調味，增添甜潤口感。

建議：每晚睡前1小時飲用1杯，連續飲用1週效果更佳，適合長期滋養。





中醫推養顏美容茶3：洛神消化茶



消化代謝若不好，不只會直接影響身材，更可能讓妳的膚況、氣色每況愈下！在養生建議上，中醫師推薦這款「洛神消化茶」，使用烏梅、洛神花、荷葉作為主要原料，不只具有生津止渴的效果，更有助於降血脂、降膽固醇和減肥，其中洛神花更是養顏美容聖品。

【洛神消化茶】

準備材料：烏梅20公克，洛神花20公克，荷葉10公克，冰糖適量、水1200毫升。

作法：將水、烏梅、洛神花、荷葉放入鍋中，煮滾25分鐘，放涼後即可飲用。

建議：空腹不宜大量飲用，孕婦及哺乳婦女亦不宜飲用。





中醫推養顏美容茶4：洋甘菊枸杞銀耳湯



邁入秋冬季節，難免出現乾咳、喉嚨乾癢等症狀，甚至身體的不適還會連帶影響睡眠，讓氣色也跟著亮紅燈！這款「洋甘菊枸杞銀耳湯」便推薦給需要養成美容覺習慣的人。使用洋甘菊、枸杞、銀耳燉煮，有效達到生津止咳、增強免疫力、穩定情緒，以及養顏美容的作用。

【洋甘菊枸杞銀耳湯】

準備材料：洋甘菊、枸杞、銀耳。

建議：需要開車或操作危險性機具者不宜食用。





中醫推養顏美容茶5：養血玫瑰茶



當你發現臉部出現黯沉、黑眼圈、黑斑等問題，或許也暗示著身體健康出現警訊！要變漂亮的前提，養生得顧好，而日常便很推薦搭配這款「養血玫瑰茶」。以玫瑰花茶為基底，搭配龍眼乾，不僅有助於養血安神，更能加速膠原蛋白生成，調理出紅潤好氣色，對於女性來說更具有暖經、舒緩經痛的效果。

【養血玫瑰茶】

準備材料：玫瑰花茶、龍眼乾適量。

建議：孕婦、腸胃不適者不得飲用。

延伸閱讀：

《許我耀眼》趙露思保養清單公開！劇裡劇外都愛嬌蘭蜂王乳小臉養顏術一次看

趙露思瘦身菜單公開！5飲食秘訣瘦出螞蟻腰：豆芽菜麵小紅書爆紅

（本文獲Bella儂儂授權轉載，原文為：趙露思蘋果水保養秘訣公開！中醫推薦5款美容茶飲提升氣色、改善疲勞）（文章首圖來源：趙露思IG）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》趙露思養顏美容秘訣！4步驟自製「蘋果水」變漂亮順解疲勞