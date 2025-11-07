有食譜》2025立冬養生先補腎！中醫教你自製「黑豆茶」4步驟快速暖身

立冬是冬天的開端，氣溫開始明顯轉冷，萬物進入休養蓄藏的階段。中醫認為，這段時間應重視「養腎護陽、儲存元氣」，若忽視保暖與調養，可能造成腎氣不足，出現手腳冰冷、腰痠背痛等不適，立冬養生建議用一壺暖身茶、兩個穴道，再加上三九貼，啟動身體自我修護。







立冬養生防手腳冰冷、關節痠痛



建功馬光中醫診所中醫師許哲維表示，立冬是進補的好時節，傳統的冬令進補就是在立冬，在每年11月7日左右，冬季陽氣開始漸漸減少，養生原則以養精蓄銳、收斂神氣為主，若這個時候違背原則，會容易讓腎氣、陽氣虧損，此時節門診常見許多腰痠、關節痠痛的患者。

「立冬後許多民眾手腳冰冷、腰痠、夜尿多，與腎陽虛寒有關。」許哲維舉一名個案陳阿姨為例，她在天氣轉涼後腰痠加劇、四肢畏寒，脈象沉弱、舌淡苔白，被診斷為「腎陽虛」，經以桂附地黃丸加減搭配三九貼，調理兩個月後，腰痠改善，怕冷現象明顯減輕。





2025立冬3招養腎暖身



許哲維提醒，冬季養生除了早睡晚起，注意腰腹、膝蓋、背部及腳踝保暖，避免寒邪侵襲，他更建議以養身茶飲、穴道按壓、三九貼，幫助民眾一起養腎，用簡單方法就讓身子暖起來。

養生茶飲：黑豆杜仲紅棗茶

材料：水600毫升、黑豆30公克、杜仲15公克、桂圓6～8顆、紅棗3～5顆、老薑1～3片

作法：

黑豆以中小火炒至微香微黃。 將清水600毫升與黑豆、杜仲、桂圓、紅棗一起放入鍋中。 以大火煮沸後，放入老薑片（依口味選擇1～3片），再用小火慢滾20分鐘。 將藥材過濾後即可飲用。

2穴道按壓：關元穴、太溪穴

可以用薑的精油點一滴於指腹，按壓關元、太溪穴，每天3～5分鐘，關節舒服，身子暖。

關元穴：位在肚臍往下4隻手指，按摩此穴可以補腎氣腎陽、下半身通暢，針對腰腿活動度差、怕冷的患者，可讓活動度變好、身子暖。

太溪穴：位在雙腳內踝與跟腱中間，是補腎很重要的穴道，因冬天常伴隨著關節發炎的復發，按摩此穴可降低發炎。









冬季養生療法：三九貼

三九貼是中醫的一種外治法，取「冬病冬防」之意，是指冬至後3個9天，傳統上這是最冷的時節，透過溫熱性的藥材像是如白芥子、細辛等，磨粉製丸，敷貼於特定穴位像是肺俞、風門、內關等，能禦寒、補氣補血，讓氣血暢通、增強體質。很多關節遇冷會痠痛、過敏性鼻炎、手腳冰冷的患者，往往能在敷貼之後獲得改善。

許哲維說明，黃帝內經提到：「冬不藏精，春必病溫。」立冬是冬天的第1個節氣，是身體轉化爲藏養模式的關鍵，若在這節氣多保暖、補腎、養陽，便可以為天隔年春天的生發之氣打下地基。

