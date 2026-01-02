有食譜》2026小寒養生重溫補！10分鐘自製「桂圓紅棗薑茶」防畏寒

24節氣中的小寒時節，落在2026年1月5日前後，代表著寒氣逐步逼近高峰的重要關卡。中醫師指出，小寒養生關鍵不在大補，而在於「溫補而不燥、藏陽又養陰」。順應自然節律將陽氣妥善收藏，同時兼顧滋陰與氣血循環，才能安穩度過寒冬，也為立春的生發奠定良好基礎。











成功馬光中醫診所中醫師林柏鈞表示，古有俗諺：「小寒大寒，冷成冰團」。小寒是24節氣中的第23個節氣，通常落在每年國曆1月5～7日左右，代表寒氣即將湧入，準備進入最冷的時節。《月令七十二候集解》提到：「小寒，十二月節。月初寒尚小，故云。月半則大矣。」意指寒冷尚未達到最嚴峻，但緊接著而來的便是大寒。

小寒易傷腎氣、手腳冰冷



林柏鈞警告，中醫認為「寒為陰邪，易傷陽氣」，小寒節氣的氣候特點為氣溫偏低、日照短、濕冷交錯，對陽氣、腎氣與氣血循環的考驗尤為明顯。人體容易被寒氣侵入，身體受寒會耗損體內陽氣，同時也傷腎氣，等到春天來臨之時，反而會虛弱沒有力氣、活動力大減，甚至常常生病。

林柏鈞指出，小寒正是寒氣漸盛、陽氣潛藏的重要關卡。此時若未妥善保養，容易出現陽氣虛弱、氣血運行不暢的情況，進而影響整個冬末到立春的身體狀態。因此，小寒養生重點不在大補，而在溫養固護、避免耗散。常見症狀包括：

手腳冰冷，血液循環差，血壓高。

呼吸道問題：過敏性鼻炎、咳嗽、氣喘。

清晨腹瀉、腸胃不適。

筋骨痠痛、關節舊疾復發。





小寒溫補靠食療、生活保養秘訣



在中醫治療原則上，小寒調養以「溫腎助陽、健脾祛寒、調暢氣血」的溫補為核心。林柏鈞說明，中醫師會依個人體質不同，區分腎陽虛型、脾陽虛型或寒濕偏盛型，搭配中藥調理、針灸與生活型態改善。

林柏鈞說明，小寒養生飲食方面，應以溫熱性、補益性食物為主。多吃羊肉、牛肉、黑芝麻、核桃等能補陽氣的食材；並搭配生薑、蔥、蒜等辛溫食物促進循環，但要避免過度燥熱，可多攝取木耳、番茄、菇類等滋陰蔬果平衡，茶飲方面以甘溫暖胃的藥材為主。

【小寒養生茶飲】桂圓紅棗薑茶

材料：生薑3～5片、桂圓乾6～8顆、紅棗3顆（去核）

作法：加入約500～600毫升清水，小火煮10～15分鐘即可。

功效：溫中散寒、補血安神，改善手腳冰冷、疲倦乏力，適合小寒時節氣血偏虛、畏寒者。

注意事項：口乾舌燥、易上火體質，桂圓用量宜減半。

林柏鈞提醒，許多人覺得天氣冷，可以多吃火鍋、補品，卻不知不覺攝取過多高脂肪、高熱量的食物，反而容易造成腸胃負擔，引發消化性潰瘍、胃腸道發炎等症狀。切記冬季進補，還是要注意節制、適量，避免暴飲暴食。

【小寒養生3妙方】

林柏鈞說，生活上也可以從穴位按摩、泡腳及運動著手，幫助身體穩固能量、儲存陽氣：

穴道保養：氣海穴、關元穴可溫補腎陽；足三里穴有助健脾益氣，可搭配溫灸或熱敷。

藥浴泡腳：以薑片、艾葉泡腳10～15分鐘，有助改善末梢循環與睡眠品質。

運動：以太極、快走、八段錦等溫和運動為主，避免大量流汗耗傷陽氣。

林柏鈞補充，小寒是冬季養生的關鍵節點，重在「藏、溫、養」。順應節氣調整作息與飲食，不僅可減少寒邪造成的不適，更能為來年立春與整體體質奠定穩固基礎。養生之道，貴在對時、對體質，小寒正是靜養蓄能的最佳時機。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為有食譜》2026小寒養生重溫補！10分鐘自製「桂圓紅棗薑茶」防畏寒