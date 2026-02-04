有食譜》2026立春吃什麼才護肝？中醫1招自製「玫瑰菊花茶」護肝

立春，為24節氣之首，通常於每年國曆2月3～5日交節，標誌著冬季結束、春季開始。在傳統中醫理論中，立春對應「木」行，與人體肝臟相應，強調陽氣初生、萬物復甦之時機。中醫師指出，立春時節因冷熱氣候多變，常見過敏、情緒波動等症狀，可透過簡單春分養生法，利用穴位保養及日常保健養護肝氣，減緩不適。











彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇表示，《黃帝內經．素問．四氣調神大論》中提到：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。」意指春季3月為萬物推陳出新之期，人體應順應自然界生發之氣，養護肝氣，以維持氣血調和、情志舒暢。

劉宗昇說，古人藉由觀察天象、氣候變化制定節氣系統，指導農耕與養生，體現「天人合一」理念。立春後，氣溫漸升、風氣盛行，陽氣上升，但若人體未能適應，易生內外不調。





立春常見症狀與不適



劉宗昇說明，立春時節，氣候多變，寒暖交替，易致肝氣鬱結或過旺，表現為多種不適。中醫認為，此時陰氣未盡散、陽氣初升，氣血運行不暢，常見症狀包括：

春睏： 即嗜睡、乏力、精神不振，源於肝陰不足或肝火上炎。

過敏性疾患： 如鼻癢、噴嚏、皮膚搔癢，屬風邪外襲。

情緒波動：如煩躁、易怒、失眠，源於肝氣不舒。

劉宗昇提到，臨床案例顯示，部分患者於立春前後出現頭暈、目澀、關節不適，經診斷多為肝腎陰虛或風濕阻絡所致。若不及時調養，症狀可延續至春季後期，影響生活品質。





立春養生3穴位1茶飲護肝



3穴道保養舒暢肝氣

劉宗昇建議，以下穴位每日早晚各按摩1次，每次3～5分鐘，以拇指或指腹輕揉至局部微痠脹為宜，可促進肝氣暢達與氣血流通：

太衝穴：位於足背大拇趾與第2趾間凹陷處，功效可平肝火、疏肝解鬱，適用於春困、煩躁、頭痛。

內關穴：位於前臂內側，腕橫紋上2吋，功效可安神解鬱、調節情志，助緩解失眠與情緒不穩。

足三里穴：位於小腿前外側，膝下3吋，脛骨外側約1橫指處，功效可補氣血、抗疲勞、健脾胃，增強整體體力與消化功能。



玫瑰菊花茶飲疏肝解鬱

沖泡方式：取玫瑰花5公克、菊花5公克、枸杞子10公克，以熱水沖泡5～10分鐘，加入適量蜂蜜調味。

飲用方式：每日1劑，可清肝明目、養陰安神、疏肝解鬱。

藥材功效：玫瑰花疏肝解鬱，菊花清熱散風，枸杞補益肝腎，組合適用於肝火上炎之春困與目澀。

注意事項：孕婦或虛寒體質者應先諮詢醫師。





日常保健早睡早起、飲食清淡



劉宗昇強調，日常保健重在順應節氣，遵循「夜臥早起、廣步於庭」的原則，以養護肝氣、預防不適。作息宜規律，建議最晚於晚上11點前入眠，早上約6點起床，有助肝膽經運行。起床後可伸展肢體、輕拍頸部，促進血脈流通，並維持固定睡眠週期，避免熬夜傷肝。

劉宗昇說，飲食以清淡為主，多攝取綠葉蔬菜如菠菜、高麗菜、芹菜、韭菜、油菜，以養肝護陰；適量補充甘味食物如山藥、大棗、紅豆、蜂蜜，健脾益氣。少吃酸味、辛辣、油膩及生冷食物，以減輕腸胃負擔，並多選擇當季蔬果與豆製品，均衡蛋白質與維生素，幫助陽氣升發。

此外，在情志調養上應保持心情愉悅，避免暴怒以免傷肝，並可多曬太陽、親近大自然，促進維生素D合成、增強陽氣。劉宗昇強調，同時維持適量水分攝取，避免過度使用3C產品影響睡眠品質。其他方面需注意保暖，採取「下厚上薄」的穿著原則，以防風邪入侵。

